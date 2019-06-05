Подоляк: силовики выставляются на продажу новым хозяевам

Смена власти в Украине означает и то, что руководители силовых органов снова будут пытаться угодить новому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы остаться на хлебных должностях.

Такое мнение выразил политконсультант Михаил Подоляк в эфире "OBOZREVATEL Блоги" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Силовики всегда выставляют себя на продажу для новых хозяев, потому что не хотят терять то, чем они занимаются на протяжении многих лет – зарабатыванием денег, используя административный ресурс, силовой ресурс и свои возможности для открытия каких-то уголовных дел. Они в принципе хотят оставить все это за собой, независимо от того, кто находится в кресле президента", – считает эксперт.

Владимир Зеленский "Крым.Реалии"

Что касается действий Зеленского по очистке силовой вертикали, то, по мнению Подоляка, они являются вполне закономерными и предсказуемыми. Политконсультант подчеркнул, что новоизбранный президент либо интуитивно, либо уже начинает понимать, как устроено государство. И первое, с чего начинается управление этой сложной структурой, – это смена руководства в силовых органах.

"И это правильно, иначе его просто физически съедят. Ему нужно действительно контролировать силовую вертикаль, если он хочет навести хоть какой-то порядок хоть где-то, хоть в какой-то отрасли или каком-то регионе", – говорит Подоляк.

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