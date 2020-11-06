Подоляк – о законопроекте КСУ: он формально аннулирует работу НАПК за пять месяцев

Позиция отдельных судей Конституционного суда имеет ряд странностей, а законопроект о признании неконституционной уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации "убивает" уже имеющиеся уголовные дела по соответствующей статье.

Так ситуацию с КСУ в Украине OBOZREVATEL прокомментировал советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк, отметив, что только столкнувшись с негативной реакцией общества судьи заявили о готовности искать выход.

"Странная позиция у отдельных судей КС. Я бы даже сказал идеальная в собственной нелепости. Т.е. представители КС, столкнувшись с крайне негативной реакцией общества и президента, прямо теперь заявляют о том, что они готовы искать выход из кризиса. Таким образом, как бы открыто подчёркивают, что кризис они прекрасно осознают. И не менее прекрасно осознают, кто именно инициатор, зачинщик этого кризиса. После чего следует даже неожиданное практическое предложение, что выйти из него можно через так называемый законопроект Разумкова", – отметил Подоляк.

"И это вторая странность. Так как, сами судьи КС прекрасно понимают, что на самом деле этот законопроект не решает вопрос последующего появления подобных скандальных решений КС в принципе. Более того, этот законопроект "убивает" уже имеющиеся уголовные дела по так называем статьям о несоответствие внесённых данных в декларации. Более сотни дел одним махом "убиваем". Плюс – дали окно для спешного внесения изменений в декларации", – добавил советник главы ОП.

При этом он подчеркнул, что законопроект сводит на нет всю работу НАПК за последние месяцы, а сам КСУ превращает в политический институт.

"Ну и главное, этот законопроект как бы откатывает ситуацию на пять месяцев назад и формально аннулирует работу НАПК за все это время. И наконец, самое важное, на мой взгляд состоит в том, что КС буквально кричит, что готов выйти в публичную плоскость и объяснить мотивации своих решений. Это ведь нелепо", – отметил Подоляк.

"КС практически открыто пытается превратиться уже в своего рода политический институт, активно участвующий в политическом процессе и политически разъясняя свои действия. И это ещё раз доказывает нам, что все последние решения - спекулятивны, а их юридическая не обстоятельность самими судьями понимается даже на подсознательном уровне", – подытожил он.

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