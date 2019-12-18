"Подмена понятий!" В МИД России разозлились из-за конституционных инициатив Зеленского

Министерство иностранных дел России раскритиковало продленный закон об особом статусе Донбасса и проект конституционных изменений относительно децентрализации в Украине, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Там заявили о "подмене понятий" Киевом и требуют внесения своих корректив в законопроект. Об этом идет речь в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ на его сайте.

В частности, российское ведомство указывает на "поток законотворческих инициатив администрации Владимира Зеленского", который усилился после "нормандского" саммита в Париже 9 декабря. Так, отмечают там, 12 декабря народные депутаты продлили еще на год закон об особом статусе Донбасса, а 13-го – президент Украины внес в парламент проект изменений в Конституцию по децентрализации власти.

В МИД России разъярились из-за конституционных инициатив Зеленского

"На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию Контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы. Продление закона об особом статусе Донбасса по образцу 2014 года – хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 г. и решений "нормандских" саммитов", – говорится в сообщении.

В российском ведомстве считают, что эти договоренности "предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе". А наряду с законом, добавляют там, это якобы подразумевает принятие украинскими властями конституционных изменений и нормативных актов.

Помимо этого, в МИД РФ утверждают, что многие положения упомянутого закона устарели и "требуют коррективов".

"В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера", – подчеркивается в комментарии.

Аналогичная ситуация, добавляют в российском МИД, происходит и с проектом конституционных поправок, предложенных президентом Зеленским. Изучив документ, они пришли к выводу, что в нем речь идет "не о децентрализации в стране, а о реформе ее административно-территориального устройства".

"Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения", – отметили в ведомстве.

Ко всему прочему там подчеркнули, мол, все еще рассчитывают на то, что "украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского "Комплекса мер", избегая подмены понятий и искажения существа" договоренностей, к которым пришли лидеры "нормандской четверки" в Париже.

"Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе", – заявили в МИД России.

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