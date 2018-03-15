Подготовка госпереворта: Савченко попала в базу "Миротворца"

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко попала в базу украинского волонтерского центра "Миротворец".

"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", – сказано в заметке.

Отмечается, что Савченко лично курировала проект теракта в Киеве. О чем с трибуны Парламента рассказал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Он заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет огромное количество неопровержимых доказательств против Надежды Савченко. Луценко уверен, что именно нардеп самолично отдавала указания, вербовала и готовила взрывы в Верховной Раде Украины. По его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрывов правительственной и должностной лож. Минометами был бы обрушен купол ВР, а всех выживших расстреляли бы из автоматов", – подчеркнули в "Миротворце".

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Как сообщал "Обозреватель", представитель президента в Верховной Раде рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала из-за "угрозы с ее стороны". Предположительно, при ней была граната и оружие.

Сама нардеп позже рассказала, что она принесла наградное оружие. Савченко также заявила, что никто ее не выводил из сессионного зала.