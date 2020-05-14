Народный депутат фракции "Слуга народа" Виктория Подгорная предложила прекратить работу месенжера Telegram из-за якобы распространения в нем "сомнительной и преступной информации".

Нардеп написала об этом на своей странице в Facebook, но позже сообщение было скрыто. Скриншот сообщения депутата опубликовала на своей страничке телеведущая Наталья Влащенко.

Влащенко также прикрепила скриншот, где Подгорную поддержала бывшая депутат Анна Гопко. "Закрыть и не нянчиться. Это требование нацбезопасности. И вместе с ним еще и кремлевские каналы", – написала она.

"Держите меня семеро Дуров уже знает, что "Слуга народа" собирается закрыть Телеграм? И что Аня Гопко ее поддерживает: "закрити і не няньчитись!". А вы говорите, у нас нет своих Наташ Поклонских. Депутат уже скрыла этот чудесный пост, однако хочу спросить у них обеих: девушки, курите что- нибудь? Или от рождения?", –написала Влащенко.

Скриншот Facebook \ Наталья Влащенко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке их персональных данных. Оказалось, что в Telegram заработал бот, который предлагает продать данные – паспорта и водительские права с фото.