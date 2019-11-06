"Поддержка непоколебима!" Обнародовано первое письмо Трампа Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое было отправлено 29 мая 2019 года, пообещал стране "непоколебимую поддержку".
Текст письма, предоставленного старшим помощником конгрессмена, обнародовало издание The Daily Beast. В нем же Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон.
Такого рода приглашение, говорится в письме, является признаком приверженности США молодой демократии.
"Соединенные Штаты и Украина являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, которая интегрирована в евроатлантическое сообщество", – написал Трамп.
"Наше партнерство основано на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою собственную судьбу и жить в мире. Как вы сказали в своей победной речи, ваши выборы демонстрируют, что демократия возможна в любой точке бывшего советского пространства. Успех Украины является примером победы демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", – говорится в письме Трампа.
Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп пообещал зачитать стенограмму скандального разговора с Зеленским в прямом эфире одного из телеканалов.
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