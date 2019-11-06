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6 ноября • обновлено в 10:25
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"Поддержка непоколебима!" Обнародовано первое письмо Трампа Зеленскому

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Президент США Дональд Трамп в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое было отправлено 29 мая 2019 года, пообещал стране "непоколебимую поддержку".

Текст письма, предоставленного старшим помощником конгрессмена, обнародовало издание The Daily Beast. В нем же Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон.

Такого рода приглашение, говорится в письме, является признаком приверженности США молодой демократии.

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"Соединенные Штаты и Украина являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, которая интегрирована в евроатлантическое сообщество", – написал Трамп.

"Наше партнерство основано на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою собственную судьбу и жить в мире. Как вы сказали в своей победной речи, ваши выборы демонстрируют, что демократия возможна в любой точке бывшего советского пространства. Успех Украины является примером победы демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", – говорится в письме Трампа.

"Поддержка непоколебима!" Обнародовано первое письмо Трампа Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп пообещал зачитать стенограмму скандального разговора с Зеленским в прямом эфире одного из телеканалов.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Плохо что то ваша Пошта робит.19 мая послал,только сейчас получили.
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