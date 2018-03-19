"Поддерживаем Украину": Германия осудила выборы Путина в Крыму

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии.

Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам Мааса, "результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых проходили выборы".

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Министр также особо подчеркнул неприемлемость проведения выборов на оккупированной территории Украины.

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлем", – подчеркнул он, добавив, что Германия не поддерживает действия по легитимации аннексии полуострова.

Маас также подчеркнул, что в связи с этим Россия остается сложным партнером. В то же время, по его словам, сотрудничество с РФ необходимо для решения крупных международных конфликтов.

"Вместе с тем от России мы будем ожидать конструктивный вклад", – отметил он.

Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", – заключил Маас.

Как сообщал "Обозреватель", Франция первой отказалась признать выборы Путина в Крыму.