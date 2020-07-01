Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек. Фото протеста

Под стены Печерского суда, где 1 июля рассматривают "дело" против пятого президента Петра Порошенко, в его поддержку вышли около 10 тысяч человек со всей Украины.

Акция протеста началась еще под стенами ГБР. Порошенко возглавил колонну активистов, которые пошли по центру Киева в Печерский суд, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

Перед началом заседания суда политик заявил, что преследование за деятельность, направленную на укрепление обороноспособности государства и защиту Украины от российской агрессии – это реализация кремлевского сценария. Он также отметил, что не позволит сдать национальные интересы Украины.

"Ключевая позиция – нам не безразлично. Здесь нет людей, которым "какая разница". Мы все украинцы, независимо от того какой национальности, потому что наше сердце болит за дальнейшую судьбу Украины. Они надеялись, что у нас опустятся руки, мы устали, что мы уже никогда не выведем на улицы людей. Но мы им точно не сдадим Украину. Их план был отдать "пятой колонне" Кремля в аренду правоохранительные органы, прокуратуру, силовиков и таким образом уничтожить Украину, поставить ее на колени. Их план – "связать" волонтеров, добровольцев. Начали с София Фединой, начали с Маруси Зверобой, начали с наших ребят, обвинив их в убийстве Шеремета, начали с Тани Черновол, начали с тех, кто защищал Украину все 5 лет" , – подчеркнул Порошенко.

Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек eurosolidarity.org

Политик напомнил, что его команда впервые вышла на протест в декабре и заявила, что не даст пересечь "красные линии" и сдать украинскую землю.

"Тогда они испугались, тогда они вернулись из Парижа, не подписав отвода наших войск. Сейчас пытались пойти другим путем – сокращение армии. Представьте себе, они сокращают наиболее боевое подразделение, сокращают десантно- штурмовые войска, морпехов, сокращают истребительные эскадрильи воздушных сил, сокращают спецназовцев. Мы их остановим, потому что нам с вами защищать украинскую землю", – предостерег пятый президент.

По его словам, эти сценарии выписаны в Кремле, а народ вышел на протест, чтобы их остановить.

Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек eurosolidarity.org

"И в суде мы также будем защищать государство. В суде мы будем привлекать к ответственности бессмысленных прокуроров, которые не знают, что такое конституционный принцип – презумпция невиновности. И что в демократическом государстве украинский гражданин не должен доказывать свою невиновность. Мы не в 37-ом году, а они – не Вышинский. Хотя действуют по его лекалам и по его сценарию", – отметил Петр Порошенко. "Мы их не боимся. Наоборот – они боятся нас. Они напуганы. Они поджали хвосты. И мы победим. Потому что Украина с нами, Бог с нами и правда с нами. И победа будет с нами", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко во ГБР заявил, что политика "новых лиц" потерпела в Украине сокрушительный крах, а тотальную некомпетентность власти пытаются скрыть за политическими преследованиями оппозиции, волонтеров и активистов.