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Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек. Фото протеста

Глеб Иванов
Политика
1,5 т.
Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек. Фото протеста

Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек.

Под стены Печерского суда, где 1 июля рассматривают "дело" против пятого президента Петра Порошенко, в его поддержку вышли около 10 тысяч человек со всей Украины.

Акция протеста началась еще под стенами ГБР. Порошенко возглавил колонну активистов, которые пошли по центру Киева в Печерский суд, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

Перед началом заседания суда политик заявил, что преследование за деятельность, направленную на укрепление обороноспособности государства и защиту Украины от российской агрессии – это реализация кремлевского сценария. Он также отметил, что не позволит сдать национальные интересы Украины.

"Ключевая позиция – нам не безразлично. Здесь нет людей, которым "какая разница". Мы все украинцы, независимо от того какой национальности, потому что наше сердце болит за дальнейшую судьбу Украины. Они надеялись, что у нас опустятся руки, мы устали, что мы уже никогда не выведем на улицы людей. Но мы им точно не сдадим Украину. Их план был отдать "пятой колонне" Кремля в аренду правоохранительные органы, прокуратуру, силовиков и таким образом уничтожить Украину, поставить ее на колени. Их план – "связать" волонтеров, добровольцев. Начали с София Фединой, начали с Маруси Зверобой, начали с наших ребят, обвинив их в убийстве Шеремета, начали с Тани Черновол, начали с тех, кто защищал Украину все 5 лет" , – подчеркнул Порошенко.

Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек

Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек eurosolidarity.org

Политик напомнил, что его команда впервые вышла на протест в декабре и заявила, что не даст пересечь "красные линии" и сдать украинскую землю.

"Тогда они испугались, тогда они вернулись из Парижа, не подписав отвода наших войск. Сейчас пытались пойти другим путем – сокращение армии. Представьте себе, они сокращают наиболее боевое подразделение, сокращают десантно- штурмовые войска, морпехов, сокращают истребительные эскадрильи воздушных сил, сокращают спецназовцев. Мы их остановим, потому что нам с вами защищать украинскую землю", – предостерег пятый президент.

По его словам, эти сценарии выписаны в Кремле, а народ вышел на протест, чтобы их остановить.

Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек

Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек eurosolidarity.org

"И в суде мы также будем защищать государство. В суде мы будем привлекать к ответственности бессмысленных прокуроров, которые не знают, что такое конституционный принцип – презумпция невиновности. И что в демократическом государстве украинский гражданин не должен доказывать свою невиновность. Мы не в 37-ом году, а они – не Вышинский. Хотя действуют по его лекалам и по его сценарию", – отметил Петр Порошенко. "Мы их не боимся. Наоборот – они боятся нас. Они напуганы. Они поджали хвосты. И мы победим. Потому что Украина с нами, Бог с нами и правда с нами. И победа будет с нами", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко во ГБР заявил, что политика "новых лиц" потерпела в Украине сокрушительный крах, а тотальную некомпетентность власти пытаются скрыть за политическими преследованиями оппозиции, волонтеров и активистов.

УкраинаПартия "Европейская солидарность"Петр Порошенко
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