Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что яблоко раздора между двумя странами бросила Российская Федерация.

По его словам, именно страна-агрессор заинтересована в напряжении отношений между Киевом и Варшавой, сообщается на Telegram-канале российского пропагандистского ресурса Russia Today.

Украина и Польша "Телеканал 24"

Более того, Дещица намекнул, что уничтожение памятников в Украине и в Польше — это дело рук Москвы.

"Мы и сейчас не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские в Украине. Яблоко раздора нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем", — уверен украинский посол.

Андрей Дещица Joinfo

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