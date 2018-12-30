''Подбросила яблоко раздора'': Дещица обвинил Россию в ссорах Украины и Польши

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что яблоко раздора между двумя странами бросила Российская Федерация.
По его словам, именно страна-агрессор заинтересована в напряжении отношений между Киевом и Варшавой, сообщается на Telegram-канале российского пропагандистского ресурса Russia Today.
Украина и Польша
"Телеканал 24"
Более того, Дещица намекнул, что уничтожение памятников в Украине и в Польше — это дело рук Москвы.
"Мы и сейчас не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские в Украине. Яблоко раздора нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем", — уверен украинский посол.
Андрей Дещица
Joinfo
Как сообщал OBOZREVATEL:
премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал предупреждение о том, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия может открыто пойти на Украину.
Польский посол Ян Пекло уверен, что Российская Федерация активно пытается вбить клин между Украиной и Польшей, но у нее ничего не получится. Кроме того, по его мнению, подобные действия Москвы также направлены и на другие европейские государства.