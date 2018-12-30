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''Подбросила яблоко раздора'': Дещица обвинил Россию в ссорах Украины и Польши

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что яблоко раздора между двумя странами бросила Российская Федерация.

По его словам, именно страна-агрессор заинтересована в напряжении отношений между Киевом и Варшавой, сообщается на Telegram-канале российского пропагандистского ресурса Russia Today.

Украина и Польша

Украина и Польша

"Телеканал 24"

Более того, Дещица намекнул, что уничтожение памятников в Украине и в Польше — это дело рук Москвы.

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"Мы и сейчас не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские в Украине. Яблоко раздора нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем", — уверен украинский посол.

Андрей Дещица

Андрей Дещица

Joinfo

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал предупреждение о том, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия может открыто пойти на Украину.

  • Польский посол Ян Пекло уверен, что Российская Федерация активно пытается вбить клин между Украиной и Польшей, но у нее ничего не получится. Кроме того, по его мнению, подобные действия Москвы также направлены и на другие европейские государства.

Персона
Андрей Дещица
Место
Украина
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Мне как-то трудно представить Путина в образе Елены Прекрасной. А ваш Дещица шалунишка.
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Брук Сэм
Брук Сэм
Эти демонстранты снимать звучат давно. Польша с удовольствием присоединиться к разделу помойки под названием Окраина))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Да,это Россия виновата,что в Украине культ адептов стёпки кошкодава,которые его из могилы вытащили,отряхнули и молятся на него на государственном уровне)Да ,кастрюли?Биндера придэ-порядок навэде....Это конечно же Россия ......
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