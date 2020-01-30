Побачила сьогодні новину про законопроект №2634 "слуги" Гетьманцева щодо оподаткування Google, Facebook, Apple та інших. Не повірила. Подумала, що дискредитують слуг. Перевірила… Законопроект дійсно є… І це неймовірний, як то кажуть, зашквар.

Почнемо з того, що в пояснювальній записці міститься посилання на досвід Росії, Білорусі, Казахстану. Запозичувати досвід на батьківщині "Чебурашки", справа, звичано, складна. В принципі, це все, що потрібно знати про джерела натхнення депутатів від слуг. Але все ж варто зупинитися на тому, чому ініціатива Гетьманцева – це дно.

По-перше, у США та ЄС оподаткування електронних послуг обґрунтовано тим, що компанії, що їх надають, є або резидентами (принаймні, мають філії). По-друге, перелічені компанії – це лідери світового ринку. І, якщо слуги вирішили прибрати ці компанії з вітчизняного ринку, чим все це й закінчиться, то вони мають розуміти, ким вони це замінять. Аналогів таких продуктів у нас немає. Можливо, виганяючи Facebook Гетьманцев прагне повернути в Україну Однокласників та ВКонтактє?

Податок на соцмережі – неймовірний зашквар Народна правда

І ще по суті. Навіть не можу собі уявити створення переліку продуктів, оплата за які буде відслідковуватися банківськими установами, підсумовуватися та відправлятися в штаб-квартири відомих компаній у вигляді рахунків. Спочатку спробуйте створити умови, щоб такі компанії відкрили філіали в Україні, тоді вони автоматично стануть платниками податків. В противному випадку результатом стане підвищення вартості якісних продуктів саме для українців, а ще гірше, - купувати доведеться через Росію, тому що сервіс для України буде закритий.

Сьогодні в американських медіа Україна згадується лише в контексті імпічменту, а не російської агресії, як це було до президентських виборів. Законопроект Гетьманцева – ще один удар по відносинах із Вашингтоном. І тут, гадаю, Володимир Зеленський має сказати Гетьманцеву величезне "дякую" за таку неймовірну підставу.

Звичайно, я розумію, що законопроект, ймовірно, з’явився тому, що економіка країни у небезпеці, а бюджетний дефіцит загрожує перетворитися на справжню "чорну діру". Слід зазначити, що це досягнення вже цього уряду. Хоча, сплачуючи міністрам премії у третину мільйону, Кабмін, принайні, мав розраховувати, що бюджет не витримає, а ще й корупційні "конверти" депутатам від правлячої партії з якихось ресурсів. Зрозуміло, що силовим структурам, не кажучи вже про лікарів та вчителів вже нічого не дісталося.

Можна дуже багато писати про недолугість такої ініціативи. Але піду простішим шляхом й нагадаю, що в 2014 році в Угорщині масові протести почалися після спроби оподаткувати інтернет. У Лівані минулого року майже не стався заколот через оподаткування WhatsApp та Facetime. Зрозуміло, що влада Лівану швиденько скасувала це рішення, а прем’єр пішов у відставку.

Хочу запропонувати Гетьманцеву одразу скласти мандат та не розгойдувати країну. І якщо пан Зеленський збираєтесь надавати "нянь" іноземному бізнесу та будувати "державу в смартфоні", то хай, спочатку спробує уявити наслідки того, що подає його "слуга".

Панове слуги, менше зазирайте в Росію. А то доведеться їсти з лопати. А краще – йдіть у відставку.

Пост Ірини Фріз Скріншот

Пост Ірини Фріз Скріншот

Пост Ірини Фріз Скріншот

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