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Подарок под Новый год: Украина получила безвиз с еще одной страной

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31 декабря вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Об этом на своей странице в Twitter сообщал министр иностранных дел Павел Климкин.

"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами", - рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

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По словам Климкина, отныне граждане Украины могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней с биометрическими паспортами.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Климкин поставил точку в скандале вокруг безвизового режима с Евросоюзом.

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Тема
Новый год
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Объект
Министерство иностранных дел Украины
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