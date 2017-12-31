Подарок под Новый год: Украина получила безвиз с еще одной страной

31 декабря вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Об этом на своей странице в Twitter сообщал министр иностранных дел Павел Климкин.

"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами", - рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Климкина, отныне граждане Украины могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней с биометрическими паспортами.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Климкин поставил точку в скандале вокруг безвизового режима с Евросоюзом.