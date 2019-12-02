"Подарок не взяли": Зеленский отчитался о громком обещании перед украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил НАБУ с задержанием "короля контрабанды" Вадима Альперина.
Об этом глава государства рассказал во время очередного обращения через Facebook к украинцам.
Зеленский сообщил, что поздравляя сотрудников НАБУ с задержанием, предложил им анонсированный им ранее подарок, но правоохранители отказались.
"Я им благодарен, они сделали подарок всей стране", – подчеркнул президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, со всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть саму схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром, 27 ноября, появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще девяти людям.
Высший антикоррупционный суд Украины постановили отправить Альперина под арест на два месяца с альтернативой залога в 70 млн грн
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