"Подарок не взяли": Зеленский отчитался о громком обещании перед украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил НАБУ с задержанием "короля контрабанды" Вадима Альперина.

Об этом глава государства рассказал во время очередного обращения через Facebook к украинцам.

Зеленский сообщил, что поздравляя сотрудников НАБУ с задержанием, предложил им анонсированный им ранее подарок, но правоохранители отказались.

"Я им благодарен, они сделали подарок всей стране", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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