Главная Новости
2 декабря • обновлено в 21:59
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Подарок не взяли": Зеленский отчитался о громком обещании перед украинцами

3.9т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил НАБУ с задержанием "короля контрабанды" Вадима Альперина.

Об этом глава государства рассказал во время очередного обращения через Facebook к украинцам.

Зеленский сообщил, что поздравляя сотрудников НАБУ с задержанием, предложил им анонсированный им ранее подарок, но правоохранители отказались.

Новости
"Будет не за ваши деньги!" Зеленский пообещал снизить платежки за тепло вполовину

"Я им благодарен, они сделали подарок всей стране", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Вадим Альперин
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
20
Смешно
3
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Сопля пообещал еще больше пообещать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги