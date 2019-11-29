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29 ноября • обновлено в 12:48
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Исчезло слово "Крым": Зеленского поймали на подыгрывании Кремлю

1.9т
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Замалчивание темы оккупации Крыма на нормандском саммите, станет подарком для президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Политик отметил, что еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в нормандском формате будет обсуждаться оккупация Крыма и Донбасса. Но чем ближе встреча в Париже (9 декабря), то все реже в риторике гаранта звучат слова о возвращении полуострова.

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"У нас есть большая тревога по этому поводу. Если еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в ходе встречи "нормандской четверки" он обязательно скажет о необходимости возвращения как Крыма, так и Донбасса, то в последнее время в его риторике слово "Крым" в связи с "нормандской встречей" исчезло", – заявил Чубаров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Он пояснил, что само по себе умалчивание Крыма на столь важном международном уровне будет играть на руку Путину.

"И мы это отмечаем с большой тревогой, потому что понимаем, что под давлением разных обстоятельств, в том числе и ожиданий наших западных партнеров, в частности, Макрона и Меркель, и в контексте актуализации вопроса о транзите российского газа через Украину, возможно, господин Зеленский не готов выполнить свое обещание. Нас это очень волнует, потому что мы понимаем, что само по себе отсутствие упоминания Крыма, умолчание о Крыме Путиным будет восприниматься как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым", – акцентировал Чубаров.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Путин Рефат Чубаров Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Kv Vovik
Kv Vovik
Вовка Путин кроме Петрушки ни кому не доверяет. Не верите спросите Петрушку.
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