"Подарили атлас!" В Офисе президента попытались оправдать громкую ошибку сотрудника

В пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского ошиблись и назвали в сети Латвию Литвой. В ОП заявили, что сотрудник, который написал этот пост, получил взыскание и географический атлас "в подарок".

Сообщение с ошибкой о визите главы государства в Латвию появилось 16 октября на странице Офиса президента в Facebook. Его за несколько минут отредактировали, однако неточность успели заметить пользователи. Позже инцидент в сети прокомментировал заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Он рассказал об инциденте и попросил прощения у читателей аккаунта.

В Офисе президента попытались оправдать громкую ошибку сотрудника

"Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", – написал Тимошенко.

Пост в сети facebook.com/LarysaSargan

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе ОПУ Зеленского допустили ошибку, сообщая о визите политика в Латвию. Так, на странице Офиса президента в Facebook в подписи к фотографиям сначала речь шла о визите в Литву, а это страна-соседка Латвии.

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