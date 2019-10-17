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17 октября • обновлено в 14:30
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"Подарили атлас!" В Офисе президента попытались оправдать громкую ошибку сотрудника

1.1т Читать материал на украинском

В пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского ошиблись и назвали в сети Латвию Литвой. В ОП заявили, что сотрудник, который написал этот пост, получил взыскание и географический атлас "в подарок".

Сообщение с ошибкой о визите главы государства в Латвию появилось 16 октября на странице Офиса президента в Facebook. Его за несколько минут отредактировали, однако неточность успели заметить пользователи. Позже инцидент в сети прокомментировал заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Он рассказал об инциденте и попросил прощения у читателей аккаунта.

В Офисе президента попытались оправдать громкую ошибку сотрудника

В Офисе президента попытались оправдать громкую ошибку сотрудника

"Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", – написал Тимошенко.

Пост в сети

Пост в сети

facebook.com/LarysaSargan

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе ОПУ Зеленского допустили ошибку, сообщая о визите политика в Латвию. Так, на странице Офиса президента в Facebook в подписи к фотографиям сначала речь шла о визите в Литву, а это страна-соседка Латвии.

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Персоны
Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Тег
Офис президента
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