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''Подальше от России!'' В Раде приготовили новый ''сюрприз'' для Путина

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В Верховной Раде намерены закрепить в Конституции внешнеполитический курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

Правовой комитет ВР будет рекомендовать парламенту закрепить эту норму в Основном законе страны, сообщает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

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Заместитель главы комитета, нардеп от БПП Василий Яницкий сообщил, что они рекомендовали Раде поддержать за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса на вступление в ЕС и Альянс.

"Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию. Вступление Украины в ЕС и НАТО является частью стратегии деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России", – отметил политик.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп резко обратился к странам-членам НАТО.

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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
В Европе каждого хохла ждут вантуз, тряпка и метла..
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Дебилы бля, это противоречит Декларации о независимости Украины!
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