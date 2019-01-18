''Подальше от России!'' В Раде приготовили новый ''сюрприз'' для Путина

В Верховной Раде намерены закрепить в Конституции внешнеполитический курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

Правовой комитет ВР будет рекомендовать парламенту закрепить эту норму в Основном законе страны, сообщает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

Заместитель главы комитета, нардеп от БПП Василий Яницкий сообщил, что они рекомендовали Раде поддержать за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса на вступление в ЕС и Альянс.

"Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию. Вступление Украины в ЕС и НАТО является частью стратегии деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России", – отметил политик.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп резко обратился к странам-членам НАТО.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!