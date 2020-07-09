Подача воды в Крым: Херсон обратился с призывом к Зеленскому

В четвергом, 9 июля, депутаты Херсонского горсовета проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру Денису Шмыгалю о недопустимости подачи воды в аннексированный Россией Крым.

Как сообщает Крим.Реалии, "за" проголосовали 32 депутата, не голосовали за это обращение – 10 депутатов.

На заседание пришли активисты с плакатами "Нельзя поить оккупантов".

"Нужно прекратить инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым. Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз – недопустимо", – заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.

Херсонский городской председатель Владимир Николаенко уточнил, что в тексте обращения убрали спорные моменты, и депутаты проголосовали за документ в новой редакции.

krymr.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не могут справиться с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

Оккупанты пожаловались, что воды в Севастополе хватит до ноября.

МИД Украины заявил, что страна не будет поставлять в Крым воду, это проблема России как государства-оккупанта и она должна нести за это ответственность.