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6 марта • обновлено в 12:25
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Подача воды в Крым для наших граждан: как Шмыгаль определит, кто ей будет пользоваться?

2.6т

Денис Шмыгаль в программе "Право на владу" поддержал идею подачи воды в Крым. Возникает вопрос: он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?

А чего стоит его фраза: "Подача воды в Крым, но для наших граждан, а не для для оккупантов!"

Он как собирается определять, куда вода идет и кто ей пользоваться будет? Или он постанову примет о запрете употребления воды оккупантами в Крыму? Сц*ко, ну, где таких делают? Или что с ними делают, что они становятся феерическими муд@ками?

P.S. Верните Гончарука.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Комментарии на сайте не модерированы
Loginov Maxim
Loginov Maxim
Действительно. Крым же - русский. Въезд туда по загранпаспортам. Вы определитесь - есть там "ваши" или нет. Судя по тому что творит Украина - нет
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Emа Ol
Emа Ol
"Возникает вопрос: он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?" Пане Бориславе, тут три в одному.
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