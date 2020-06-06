Под Житомиром избили нардепа от "Слуги народа" – СМИ

Кирилл Лютый Политика 20:58, 6.06.2020 Обновлено: 21:01, 6.06.2020

Вечером 5 июня под Житомиром возле села Заречаны избили народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского.

Как сообщает местное издание zhitomir.info, ссылаясь на собственные источники, инцидент случился на автозаправке ОККО. Драка произошла между двумя мужчинами, в ходе которой 38-летний нардеп упал на землю и потерял сознание.

"Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства", – сказано в сообщении.

Юрий Заславский
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Как писал OBOZREVATEL, королевский оперный театр Ла Монне в Бельгии рекламирует свой новый сезон, используя фото и видео драк депутатов в Верховной Раде Украины.

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