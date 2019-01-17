Большая война России с Украиной: Горбулин озвучил прогноз

Широкомасштабной войны Украины с Россией не будет, так как президент РФ Владимир Путин хочет жить.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал советник президента Украины, академик Владимир Горбулин. При этом он отметил, что полномасштабная война может положить конец всему миру.

"Путин любит жизнь. Он ездит в автомобиле по БАМу, летает в истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя. Он понимает, что полномасштабная война — это, может быть, конец не только Украине и России, но и всему земному шару, который, к слову, и сам за счет цивилизации приближается к какому-то окончанию. Поэтому в разговоры о том, что ждет человечество в 2100 году или в 2150-м, даже не вникаю", — рассказал он.

Также в Украине есть атомные электростанции, а возле украинских границ еще несколько российских. Путин не захочет повторения Чернобыльской трагедии, считает Горбулин.

"Следующий аргумент — наша транспортная газовая система. Для чего все эти "Северные потоки"? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на одни сутки прекратили подачу газа, а какой шум поднялся", — добавил политик.

Война на Донбассе

Горбулин сообщил, что конфликт с Кремлем нужно решать политико-дипломатическим путем. При этом нужно учитывать, что Россия постоянно поддерживает террористов на Донбассе.

"На Донбассе два "армейских" корпуса — 32 тысячи хорошо вооруженных и хорошо подготовленных человек. К тому же постоянно приходят гумконвои из России, в которых 70 процентов — это средства для ведения войны. После их приезда всегда внезапно обострялась ситуация на фронте", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко сказал, когда вернет Крым и Донбасс.

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