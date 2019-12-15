Под ударом четыре города: Климкин назвал новую цель Путина в Украине

Президент России Владимир Путин будет дестабилизировать ситуацию на юге Украины, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу". Он ожидает от Кремля "полногибридного раскачивания ситуации".

Бывший глава МИД спрогнозировал, что оккупированный Донбасс останется под российским контролем как протекторат, а затем логика Кремля "будет построена, чтобы объединить Донбасс". Следующей реальной целью Кремля, по мнению Климкина, может стать юг Украины.

"Не только потому, что это доминирующий контроль над Черным морем. Это 100% будет. Второй момент – это возможность всех сухопутных коридоров не только на Крым. Это одновременно решает и Молдову, и Приднестровье, и объединение всех территорий", – пояснил он.

"Но очень важно, чего многие не понимают. Да, ему нужен и Николаев, и корабли. Это одновременное решение для Путина проблемы воды в Крым. Мы же никогда не подпишем контракт, где будет написано "Крым, Россия". Мне кто-то говорит: Путин перезагрузит власть или союз с Беларусью. Союз с Беларусью для россиян – это такое. Они и так считают Беларусь своей. А вот союз с Беларусью и "Новороссией" с точки зрения вообще миссии Путина – это было бы что-то, это было бы мегавнутренней мобилизацией. За это ему еще лет 10 простят то, что происходит в России", – добавил экс-министр.

Климкин ожидает от России "полногибридного раскачивания ситуации" на юге Украины.

"Будет Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам будет последовательный удар", – убежден он.

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях с главой РФ Владимиром Путиным во время переговоров на "нормандском саммите" в Париже.

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