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4 апреля • обновлено в 00:31
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Под "прицелом" СБУ: Зеленский пригрозил недобросовестным врачам из-за коронавируса

1.7т
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Сотрудники СБУ будут жестко контролировать, как в регионах Украины распределяются медицинские средства и оборудование, предназначенные для борьбы с коронавирусом.

Об этом в вечернем обращении 3 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: "Все, что мы получаем, мы все отдаем в области".

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"Мной поставлена задача осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Придерживать, распределять среди родственников, или друзей, или еще хуже, перепродавать медицинские средства, мы не дадим никому", – сказал лидер государства.

Зеленский добавил, что "не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию по обеспечению и украшают ситуацию".

"Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте хуже. Решение этого вопроса на личном контроле главного санитарного врача Украины", – сказал он, добавив, что СБУ должна помочь в решении и этой проблемы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

УНИАН

Как писал OBOZREVATEL, количество заболевших коронавирусом в Украине перешло за тысячу. За последние сутки было обнаружено почти 200 новых случаев заражения.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента Служба безопасности Украины
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