"Под прикрытием НАТО": в Меджлисе заговорили о войне за Крым

В Меджлисе допустили возвращение временно оккупированного Крыма под прикрытием НАТО.

Такое мнение в эфире Радио Свобода высказал член Меджлиса Ильми Умеров. Комментируя нынешние репрессии в отношении крымскотатарских активистов в Крыму, он подчеркнул — Украина хоть и не может помочь своим гражданам, но обязана говорить об этом при любой возможности.

"В первую очередь Украина должна говорить об этой проблеме при каждой возможности, чтобы с первых полос СМИ и вообще информационных потоков тема Крыма не исчезала. Когда аннексировали Крым, Украина была в ужасном состоянии, армии практически не было, бюджета не было, власти не было. Даже если Янукович сбежал, два-три министра убежали, остальные продолжали работать или работали их ставленники. Это был очень сложный период", — подчеркнул Умеров.

Ильми Умеров

По его словам, Украина за последние 5 лет с момента аннексии сумела усилить армию, взять курс на ЕС и НАТО. Поэтому вернуть Крым в обозримом будущем вполне реально.

"За 5 лет удалось многое сделать. В первую очередь появилась армия, какой-то тыл в этих вопросах появился. Взяли курс на евроинтеграцию и на вступление в НАТО. Если то, что делают на дипломатическом уровне, политическом, не будет хватать Украине, то под прикрытием НАТО, возможно, еще и придется воевать за свою землю. Я раньше об этом старался не говорить, но в последнее время стал говорить об этом, как о вполне реальном варианте", — считает активист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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