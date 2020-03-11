Под прикрытием коронавируса власть хочет принять антиукраинские законы – Княжицкий

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что во властных кабинетах планируют воспользоваться ситуацией вокруг коронавируса, чтобы запретить массовые акции протеста и быстро принять антиукраинские законы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, власти хотят быстро принять закон о земле и особый статус ОРДЛО.

"План власти следующий: воспользоваться мерами безопасности от распространения коронавируса, запретить массовые мероприятия, в это время принять спекулятивный, антиукраинской закон о земле, отменить закон об украинском языке и, возможно принять закон об особом статусе ОРДЛО на постоянной основе. И главное – ничем возразить необходимость мер против распространения коронавируса", – написал он.

Парламентарий добавил, что в Украине нужно думать о современных формах борьбы для защиты демократии и государственности.

"Мы должны требовать от власти в таком случае переноса рассмотрения вопросов, которые являются резонансными в обществе. Потому что люди все равно выйдут. В масках. Балаклавы называются" – напомнил Княжицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае, если в Украине карантин из-за распространения коронавируса будет объявлен на общенациональном уровне, дальше решение будет принимать местная власть.

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