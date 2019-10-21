Под Полтавой разбился вертолет с экс-министром Кабмина

В Полтавской области разбился вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вертолет упал 21 октября примерно в 16:00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", — сообщил источник, добавив, что произошло крушение самодельного вертолета "Робинсон-44", который следовал из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой фото из открытых источников

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 года. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Тарас Кутовой latifundist.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Житомиром в жуткое ДТП попал действующий народный депутат от фракции Порошенко. Он ехал из Киева к родственникам во Львовскую область.

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