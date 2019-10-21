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21 октября • обновлено в 18:45
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Под Полтавой разбился вертолет с экс-министром Кабмина

14.3т Читать материал на украинском

В Полтавской области разбился вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вертолет упал 21 октября примерно в 16:00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

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"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", — сообщил источник, добавив, что произошло крушение самодельного вертолета "Робинсон-44", который следовал из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой

Тарас Кутовой

фото из открытых источников

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой разбился под Полтавой

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 года. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Тарас Кутовой

Тарас Кутовой

latifundist.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Житомиром в жуткое ДТП попал действующий народный депутат от фракции Порошенко. Он ехал из Киева к родственникам во Львовскую область.

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Персона
Тарас Кутовой
Место
Украина Полтава
Тег
Кабинет министров Украины
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Символично разбиться по Полтавой, как украинский герой Мазепа.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Рожденный ползать летать не должен.
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Шв Мых
Шв Мых
какой же Robinson самодельный вертолет ??? "Robinson R44 — лёгкий многоцелевой четырёхместный коммерческий вертолёт производства американской компании «Robinson Helicopter»." https://ru.wikipedia.org/wiki/Robinson_R44
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Шв Мых, ты про "Robinson R44", а селюки про "Робинсон-44"... Не понимаешь, шо ли?
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