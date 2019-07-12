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Подпадают даже создатели ракет: всплыл скандальный нюанс с люстрацией Зеленского

15.2т Читать материал на украинском

В список люстрации, которую предлагает провести президент Украины Владимир Зеленский, попадают люди, которые стояли за развитием ракетной программы.

В частности, в категорию лиц, подлежащих люстрации, попадает директор конструкторского бюро "Луч", которое создало ракеты "Нептун" и "Ольха". Об этом OBOZREVATEL рассказал советник пятого президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

Он обратил внимание на 4 имени "людей, которые стояли за развитием ракетной программы в интересах Вооруженных Сил Украины — Петр Порошенко, Степан Полторак, Александр Турчинов, Олег Коростылев, директор КБ "Луч". Это конструкторское бюро создало ракеты "Нептун", "Ольха" и так далее".

Владимир Зеленский в зоне проведения ООС

Владимир Зеленский в зоне проведения ООС

NewsOne

"И на этом фоне новоизбранный президент слово в слово повторяет инициативу господина Портнова о том, что нужно ввести люстрацию для всех тех, кто был в органах власти, и директоров оборонных предприятий. Все эти 4 человека попадают под люстрацию", – заметил Бирюков.

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Волонтер подчеркнул: "Эти люди за рекордные сроки, в условиях войны – и это признают все эксперты в оборонной сфере во всем мире – способствовали тому, что были созданы и поставлены на закупку образцы высокоточного оружия. И теперь их считают в чем-то виновными".

Как признался Бирюков, в истории с люстрацией его смущает всё, "от А до Я". "Начиная с того, что это придумано Портновым, а потом озвучено Зеленским. Хочется все-таки уточнить, в каком статусе Портнов в Офисе президента Украины, кто он и почему пишет законопроекты, которые на следующий день озвучивает Зеленский. И так далее. Там вопросов много".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Люстрация в Украине вооружения
Персоны
Юрий Бирюков Андрей Портнов Владимир Зеленский Петр Порошенко Олександр Турчинов Степан Полторак
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Rybak Mykola
Rybak Mykola
Це колись в "Кварталі" ВОЛОДЯ і ніби писав і озвучував разом з командою тамбовських(до 60 людей), тепер йому навіть перечитати написане ніколи, потрібно рулити вперед! P.S. до щастя? Європи? хазяїна!!
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
Я вот ЖДУ,когда Зеля всех достанет. Как долго будут терпеть этого идиота.Не пора ли УЖЕ ему бить лицо,,,,,,??? Другого сценария УЖЕ явно не предвидится-КЛОУН и его шантропа явно прет навстречу ПИЗ.....ЦУ!))))
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Заставь дурака Богу молитись - та він і лоба побьє! (Украинская пословица).
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