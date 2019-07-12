Подпадают даже создатели ракет: всплыл скандальный нюанс с люстрацией Зеленского

В список люстрации, которую предлагает провести президент Украины Владимир Зеленский, попадают люди, которые стояли за развитием ракетной программы.

В частности, в категорию лиц, подлежащих люстрации, попадает директор конструкторского бюро "Луч", которое создало ракеты "Нептун" и "Ольха". Об этом OBOZREVATEL рассказал советник пятого президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

Он обратил внимание на 4 имени "людей, которые стояли за развитием ракетной программы в интересах Вооруженных Сил Украины — Петр Порошенко, Степан Полторак, Александр Турчинов, Олег Коростылев, директор КБ "Луч". Это конструкторское бюро создало ракеты "Нептун", "Ольха" и так далее".

Владимир Зеленский в зоне проведения ООС NewsOne

"И на этом фоне новоизбранный президент слово в слово повторяет инициативу господина Портнова о том, что нужно ввести люстрацию для всех тех, кто был в органах власти, и директоров оборонных предприятий. Все эти 4 человека попадают под люстрацию", – заметил Бирюков.

Волонтер подчеркнул: "Эти люди за рекордные сроки, в условиях войны – и это признают все эксперты в оборонной сфере во всем мире – способствовали тому, что были созданы и поставлены на закупку образцы высокоточного оружия. И теперь их считают в чем-то виновными".

Как признался Бирюков, в истории с люстрацией его смущает всё, "от А до Я". "Начиная с того, что это придумано Портновым, а потом озвучено Зеленским. Хочется все-таки уточнить, в каком статусе Портнов в Офисе президента Украины, кто он и почему пишет законопроекты, которые на следующий день озвучивает Зеленский. И так далее. Там вопросов много".

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов, спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Президента потроллили министр инфраструктуры Владимир Омелян и и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Конституционный суд Украины 4 июля продолжил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона "Об очищении власти", более известный как "закон о люстрации".

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