Под ГБР устроили акцию в поддержку Порошенко: власть потролили точными карикатурами. Фото

Под Государственным бюро расследований 10 июня устроили акцию в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко, которого незаконно вызвали на так называемый допрос по "делу картин".

Так, сторонники Порошенко принесли под бюро картины-фотожабы с карикатурами на президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Ирину Венедиктову, бизнесмена Игоря Коломойского в стиле мировых шедевров, сообщает 24 канал в Telegram.

Поддержать Порошенко приехали депутаты "Европейской солидарности" Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Владимир Арьев, Нина Южанина, Ахтем Чийгоз.

На месте находилось также большое количество сотрудников полиции и Нацгвардии.

Под зданием Госбюро Порошенко заявил, что "не догадывается", зачем он мог понадобиться ГБР.

"Могу только предположить, что они хотят извиниться за грубое нарушение закона, когда вооруженный до зубов спецназ штурмовал не Славянск, как шесть лет назад, а национальный музей Гончара. Возможно, они сообщат, что преступники, совершившие эти преступления, руководители, отдали незаконный приказ, и заказчики из высоких кабинетов привлечены к ответственности, уволены с работы, как это должно происходить в правовом государстве", – сказал пятый президент.

Порошенко назвал абсурдным "дело картин", а претензии ГБР – надуманными.

"За этот год они очень тщательно изучили каждую минуту моего пребывания на посту президента. После того, как не нашли абсолютно ничего, они пошли в события 5, 7, 13, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972-1974 годов, когда я в Болградской средней школе №2 получал похвальные листы как отличник. А вдруг Порошенко завышали оценки?" – пошутил он

Напомним, Порошенко вызвали на так называемый допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу об обстоятельствах перемещения через таможенную границу Украины коллекции культурных ценностей. Ранее адвокаты Порошенко назвали его незаконным, поскольку пятого президента о "допросе" не информировали.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал:

ГБР открыло очередное производства против Петра Порошенко о якобы незаконной покупке им произведений искусства.

Пятого президента Украины даже вызвали по этому поводу на допрос – через записанный следователем видеоролик, а не так, как это предусмотрено действующим УПК.

В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье

Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма

После штурма ГБР из музея исчезли выставленные в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.

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