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20 сентября • обновлено в 16:03
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"Под дулами автоматов": Пристайко назвал сроки проведения выборов на Донбассе

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Закон об особом статусе Донбасса будет действовать после проведения в регионе выборов, которые признает Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не формулу Штайнмайера, а другую четкую формулировку. В ней также сказано, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", – пояснил дипломат.

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Глава МИД подчеркнул, в "формуле Штайнмайера" нет никаких идей о границе, о наличии\отсутствии вооруженных формирований или "выборов под дулами автоматов Калашникова".

"Честные выборы на Донбассе возможны, только если они будут проводиться нами по нашим законам. Чтобы наш ЦИК, наше казначейство зашли туда для оплаты, наша спецсвязь установила серверы и обеспечила передачу протоколов в электронном виде, чтобы были наблюдатели, чтобы в выборах участвовали все партии, которые захотят", – добавил он.

Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко.

Левый берег

Министр акцентировал, что выборы на Донбассе будут проводить на основании украинского закона о выборах.

"Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких иностранных вооруженных формирований. Это – исчерпывающий ответ", – подытожил Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что при проведении реформы децентрализации нельзя отделять Донецк и Луганск от остальной Украины.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Донбасс Формула Штайнмайера нормандский формат
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филипп филипыч
филипп филипыч
главное что бы подписали бумаги. а также письменно согласовали официальное озвучивание позиций всех сторон. что бы не получилось одни думают так другие так.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Гражданину Пристайко не нравятся на Донбассе автоматы местных граждан. Он хочет проводить выборы на Донбассе под дулами автоматов жителей Львова и Чернигова?
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