Под домом экс-нардепа Розенблата разорвалась граната: первые детали

Карина Бондаренко Политика 11:57, 17.07.2020 Обновлено: 12:05, 17.07.2020

Под домом бывшего народного депутата Украины VIII созыва Борислава Розенблата в Житомире взорвалась граната.

Происшествие случилось около трех часов ночи 17 июля. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

В полицию о взрыве сообщил местный житель, охранник дома, где проживает екс-нардеп. Где находился в этот момент сам Розенблат – неизвестно. В происшествии никто не пострадал. Правоохранители начали проверку по данному факту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция задержала трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

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