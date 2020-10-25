Под Днепром избиратели сообщают о подкупе со стороны кандидата на должность главы ОТГ

Глеб Иванов Политика 17:47, 25.10.2020 Обновлено: 17:49, 25.10.2020

В Днепропетровской области наблюдатели продолжают отмечать нарушения избирательного законодательства. Так, в селе Раевка рядом с областным центром зафиксирован подкуп избирателей со стороны кандидата на должность главы ОТГ, передает "Наше місто", (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця тексту).

"Рядом с нашей поликлиникой стоят машины, там люди ждут денег. Им обещали. Там очень много людей с одной семьи. Они ждут, пока с ними расплатятся", — рассказал наблюдателям местный житель.

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