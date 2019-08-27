Почти все у "Слуги народа": Разумков назвал фамилии глав комитетов Рады

Народные депутаты 9-го созыва Верховной Рады определились с руководителями парламентских комитетов.

Об этом заявил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков по результатам заседания подготовительной группы, передает "РБК Украина".

При этом 18 из 23 комитетов возглавили представители пропрезидентской партии. Итак, должности в комитетах поделили таким образом:

Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")

Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа")

Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ - Андрей Герус ("Слуга народа")

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")

Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа")

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа")

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")

Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа")

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР - Сергей Кальченко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа")

Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа")

Комитеты, которые СН "уступила" оппонентам:

Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - не назначен (первый замглавы Юлия Клименко, "Голос")

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")

Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)

Заседание подготовительной группы скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Слуга народа", вероятно, составит коалицию с двумя партиями - "Голосом" и "Батькивщиной".

Также один из лидеров СН Давид Арахамия заявил, что претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.

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