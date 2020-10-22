Почти четверть украинцев считают опрос Зеленского незаконным – "Рейтинг"

63% украинцев считают законной идею президента Украины Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов, а 23% – противоположного мнения.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", только сторонники "Европейской Солидарности" в своем большинстве считают опрос президента незаконным. Избиратели других партий в относительном большинстве считают его законным.

43% опрошенных положительно относятся к идее Зеленского провести опрос в день выборов, 30% – нейтрально и 25% – отрицательно.

Относительно хуже относятся к этой идее жители Киева и Галичины, старшие опрошенные, избиратели "ЕС". Положительно эту инициативу воспринимают молодые опрошенные и сторонники партии "Слуга народа".

В то же время, 70% респондентов знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса (35% заявили, что хорошо знают об этом, 35% – что-то слышали). 29% ничего об этом не знают.

Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе фиксируется среди жителей областных центров и Киева, старшего населения, избирателей партий "Сила и честь", "Европейская Солидарность", партии Шария и ВО "Свобода".

Соцопрос проведен группой "Рейтинг" 20-21 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 4000 респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не более 1,5%.

Как сообщил OBOZREVATEL, Зеленский решил спросить украинцев о сокращении количества нардепов, каннабисе и Будапештском меморандуме. Два других вопроса касались создания свободной экономической зоны на Донбассе и наказания за коррупцию.

Он также допустил, что всенародные опросы общественного мнения станут ежемесячными или даже еженедельными.