Последние несколько дней я потратила на изучение дампа подчиненного Суркова - Бориса Рапопорта, который выложили на прошлой неделе - 10 гигабайт почты. Интересные сообщения датируются 2013 - 2014 годами и относятся к событиям в Украине.

Недоверие к Януковичу

Осенью 2013 года департамент Рапопорта только начинает углубляться в ситуацию в Украине, еще до того, как Янукович отказался подписывать евроассоциацию в Вильнюсе. Они в этот момент анализируют ситуацию в Украине и готовятся к двум вариантам развития событий - до подписания или неподписания евроассоциации. Судя по письмам, Януковичу они не доверяют, больше того, даже в тот момент, когда он отказался подписывать евроассоциацию, они так же оставались уверены, что он их в конце концов кинет. Что это только попытка поторговаться, но все-таки он подпишет соглашение. После начала Евромайдана, они начинают более детально анализировать Украину, не только с точки зрения медиапространства, но также и по персоналиям. То есть смотрят на политиков, на тех, кто занимает официальные посты. Подробные оперативки по ним появляются на почте. Затем они начинают подробнее смотреть на бизнес.

Всех скупить

Достаточно интересным является то, что они смотрят также подробно на наличие конфликтов, как внутриукраинских, так и внешних. Например, по грецким орехам с Турцией, по сигаретам с Арменией и внутренние Януковича с Тимошенко, анализируют конфликты по бизнесу. То есть детально изучаются все конфликты, судя по всему для того, чтобы при необходимости на них играть. Уже опубликовали переписку с Грановским, который действительно предлагал Рапопорту несколько проектов и сотрудничество. Также в почте много информационных проектов - от работы на местах с агитаторами, с лидерами мнений, к покупке PR-материалов в СМИ. И на это выделялись и подозреваю, выделяются немалые бюджеты. Также были предложения по созданию информационного телеканала "Новости" (напомню, что один из холдингов принадлежит людям, связанным с Россией, у нас называется "Новости"). И другие шаги в публичном и непубличном секторе о том, как привлечь Украину в Таможенный союз. То есть развернуть от Евроинтеграции в интеграцию с Россией. Для этого заказываются ежедневные исследования медиапространства и соцсетей.

За Керченский мост должны были платить украинские налогоплательщики

Что еще меня поразило? Например, проект по Керченскому мосту управления Рапопорта начало готовить еще осенью 2013. И в день, когда победил Евромайдан, уже должны были визировать в украинском правительстве полностью согласован с Россией договор о строительстве Керченского моста. Просто чудом его не успели подписать. Он уже был согласован участниками, но не был подписан. Могло бы оказаться, что Украина строила бы этот мост 50 на 50 с Россией. Так, что слова Рапопорта о том, что у Суркова еще осенью 2013 висела в кабинете карта Украины без Крыма, ознакомившись с этой перепиской, могу подтвердить это с высокой долей вероятности. Потому что их план состоял в том, чтобы без Евромайдана, без евроинтеграции скупить все предприятия, все интересные объекты, полностью подмять под Россию весь бизнес, политику и медиапространство Крыма.

Сбор и отработка информации по бизнесам, интересам, конфликтам, членам семей политикам и предпринимателям

В документах есть детальный анализ в каких политиков, бизнесменов какие интересы, активы, родственники, дети, кто являются главными лицом каналов по всем основным СМИ. Что кому принадлежит, с кем можно работать, с кем нельзя работать, кого можно купить, кто сколько примерно стоит.

По Крыму в переписке минимум файлов 20 о том, каковы основные бизнесы и бизнесмены в Крыму, состав их семей, чем они занимаются, через кого на них можно давить, какие интересные инвестиционные проекты в Крыму, сколько примерно стоят. В переписке они не скрывают, что собираются Крым скупить и таким образом получить контроль над полуостровом. Также они детально прорабатывают пограничное партнерство почти со всеми областями Украины, которые находятся вдоль границы с Россией. Они прорабатывают подробно какие есть бизнесы, каким украинцам принадлежат бизнесы в России, каким россиянам принадлежат бизнесы в Украине, как на них можно влиять, кто их родственники, кто бизнес партнеры, кому что принадлежит, по которым СМИ, журналистов и лидеров мнений можно влиять на наши территории. Это появляется все в детальной проработке в начале 2014 года. К концу января 2014 вступают в детальную переписку опять-таки с Грановским, у которого Рапопорт был на семинаре в конце 2013, и соответственно Грановский дает свои рекомендации относительно СМИ, информационной и политической работы с партиями и политиками. После этого в начале февраля Рапопорт запрашивает данные о мероприятиях и финансировании от фонда "Русский мир", мероприятих российских центров, печать русских книг. Спрашивает о бюджетах, которые можно выделить для Украины из общей всероссийской печати на печать отдельных материалов для Украины. Есть большое сообщение от Конотопова об информационно психологических операциях в Украине, каким образом их можно реализовывать, какие алгоритмы. И подробно прописаны стратегические действия проекта, какие есть средства, чего нужно достичь. Исходя из целей, например, там сказано: "Долгосрочные цели на полтора года - это осуществление населением Украины целостно-ориентированного стратегического выбора в пользу евразийской интеграции. Обеспечение устойчивого функционирования общественно-политических институтов. Вхождение во власть евразийски ориентированных элит, которые будут реализовывать такой выбор нации". В краткосрочной перспективе планировалось: "Обеспечение нейтрализации деструктивных информационных воздействий, консолидации евразийски ориентированных элит, мобилизация лидеров мнений на формирование в массовом сознании граждан устойчивого положительного образа России и ЕврАзЭС". Вот такие планы были на Украине. Когда уже приближалось окончание Майдана в 12-х числах февраля, они писали заявление Совета якобы Крымских Советов (против Майдана), на самом деле писался он в Кремле. Подробно делали анализ соцсетей (поняли, что много коммуникаций по Майдану проходит через них).

Ошибка с Януковичем

После того, как уже победил Майдан, а Янукович сбежал, они начали уже накалять ситуацию в регионах Юга и Востока. Есть в почте заявление Антимайдана в Одессе, написанное и согласованное в Кремле. Например, есть письмо о Януковиче от Фролова Рапопорту, где он пишет: "Янукович сейчас в Москве, пора его мобилизовать религиозно. Встретить с Патриархом, дать ему духовника, чтобы никакие западники на него больше не влияли ... Это срочно нужно, пока Януковича снова кто-нибудь не отработал. Рада назначила президента Турчинова, чтобы он потом отдал пост Тимошенко после выборов (они были уверены, что Тимошенко победит). И должны быть принципиально не согласные, никаких переговоров с террористами, нацистами, убийцами, погромщиками, участниками и заказчиками госпереворота, преступников под суд и так далее. Что должен делать Янукович? Дать приказ войскам МВД взять под контроль ключевые объекты, дать приказ о создании Народной гвардии на основе патриотического украинского фронта, заявить, что решение Верховной Рады является незаконным, так как ряд депутатов вынуждены голосовать под угрозой физической расправы" и так далее.

Поняв, что это не удастся сделать, начали анализировать партии, было предложение о том, что нужно создавать новые левые партии. Предлагали - "Левая позиция", "Борьба", "Союз левых сил", или вообще сталинистские пророссийские партии. Лично Рапопорт писал, что бывший "Беркут" нужно срочно трудоустроить, чтобы "люди были уверены, что их не забыли". Кроме этого 26.02 Рапопорт пишет письмо, присылает сам себе (видимо для отправки потом кому-то еще): "На мой взгляд сейчас частично помимо нашей воли наступил очень важный момент борьбы за Украину в целом. Ни в коем случае нельзя просто слить тех всех людей, которые пытаются как-то действовать в нашу пользу, пусть даже и неуверенно. Понятно, что олигархи договорились, понятно, что и Запад и наши с ним отношения, еще более понятно и очевидно, что проявление нерешительности и слабости даст вспышку в нынешних условиях и долгосрочный негативный эффект". После этого предпринимались уже анализы по Кабмину Яценюка, постмайданному правительству, начали разжигать протесты в марте 2014 года по регионам. Говорили даже о том, что возможно стоит блокироваться с Тимошенко, были очень против ОБСЕ и Женевских соглашений в апреле. Начали думать после этого об оккупации Юго-Востока. Собирали данные, где у них какие "народные мэры", "губернаторы", инфоактив. Подбирали "землячество", то есть людей из России, которых они могли бы отправить сюда или через которых влиять на Украину.

Финансирование "Русской весны" через приближенных к Кремлю бизнесменов

Есть за 07.05 письмо, где изложены достаточно интересный список людей. Частично сейчас эти люди в Украине и они известны. Частично в них российское гражданство и они находятся в России. Например, в этом списке есть Малофеев Константин - заместитель председателя "Всемирного русского народного собора" или Шишкин Александр - член Совета Федерации. Возможно через них собирались влиять на украинскую политику или бизнес: скупать активы, финансировать акции "Русского мира", - по некоторым из них известно, что они этим занимались. Как я уже сказала в Рапопорта, анализировали землячество, поднимали личные дела всех ЛДНровцев. По Антюфееву (если вы помните, был такой в свое время в "ДНР") достаточно интересный момент, что для него ДНР - это была работа, и на самом деле в это время он официально был оформлен в другом месте. По Ирине Бережной есть имейл: "Бережная - это мой человек". Ну и постоянный расчет денег, запросы на бюджеты, сметы на митинги, работу со СМИ. Надеюсь, об этой региональной работе подробнее расскажут региональные журналисты. Еще отдельным бюджетированием шла работа адвокатов, внесение залогов по вытягиванию из тюрем своих "титушек", организаторов митингов. Как я понимаю большинство залогов вносили русские. Очень много писем обращений о том, что командиры ЛДНР воровали и грабили. По Дремову есть обращение как он обворовывал людей в ЛДНР. Также у Суркова писали тексты и обращения под круглые столы Царева и землячества, Союз Народных Республик. Достаточно много оперативок по Харькову, Одессе, Херсону даже Днепру, Николаеву.

Последняя идея в дампе - отделение Галичины и использование конфликта Порошенко с Коломойским

12.12.2014 Рапопорт написал статью-пост об увольнении. До этого был в конце ноября один из последних материалов, где речь шла о отделении Галичины и использование противостояния Коломойского и центральной власти. Это последняя их идея по Украине в дампе. Еще с интересно - они работали не только в Украине, но до конца 2014 года начали работать в Болгарии, Польше, Сербии, Германии - делали акции в Варшаве. То есть они начали работать за границей, чтобы через другие страны бить по Украине. Это были последние письма на украинскую тему в дампе. После увольнения Рапопорт перешел в частный бизнес. А в 2019, хотела бы отметить, он снова вернулся и начал работать на российское правительство. Якобы он не занимается Украиной, но могу сказать уверенно, хотя идею "Новороссии" было похоронено, работа русских по Украине не прекращается.

PS: не даю ссылки на дамп из-за большого количества опубликованных там персональных данных, но любой желающий может его сам в поиске через Google

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