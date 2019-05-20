Почему жена Зеленского расстроилась на инаугурации: названа причина

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская на церемонии инаугурации испытывала смешанные чувства.
Такое мнение OBOZREVATEL высказала психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук, физиогномист Светлана Арефния. Отвечая на вопрос о том, почему первая леди выглядела удрученной, психолог пояснила: "Это не про радость".
Елена Зеленская на инаугурации Владимира Зеленского
"На самом деле, быть первой леди – это большая ответственность, и это может пугать. Могут появиться сомнения: справлюсь ли я, смогу ли я, как я буду в этой роли. Это совершенно другая жизнь. Она привыкла быть в тени, и в "Квартале" никогда не светилась, хотя являлась ведущим сценаристом. Ее выбор, скорее, быть в тени, нежели в публичности. А тут надо быть все время на виду, думать о том, как ты выглядишь, что ты делаешь, как ты жестикулируешь и проявляешь эмоции, что ты одеваешь и так далее. Ты уже находишься под микроскопом", - заметила она.
По мнению физиогномиста, Елена Зеленская продемонстрировала спектр эмоций от растерянности до гордости. "С одной стороны, она испытывала страх, растерянность, испуг. А с другой, я проследила и нотку гордости в ее лице – "это произошло, я горжусь своим мужем", - сказала психолог.
Елена Зеленская в Верховной Раде
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 мая в Верховной Раде Украины президент Владимир Зеленский произнес инаугурационную речь, в которой, в частности, заявил о роспуске парламента.
Ранее Светлана Арефния поделилась наблюдениями за инаугурацинной речью Владимира Зеленского.
Петр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успешного президентства.
В воскресенье вечером, 19 мая, в правительственном квартале Киева прошла репетиция церемонии инаугурации.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему сценарий роспуска, который запустил Зеленский, идет вразрез с законом и грозит стране политическим кризисом, а самому президенту – сроком до 6 лет.
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