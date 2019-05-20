ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Почему жена Зеленского расстроилась на инаугурации: названа причина

81тЧитать материал на украинском

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская на церемонии инаугурации испытывала смешанные чувства.

Такое мнение OBOZREVATEL высказала психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук, физиогномист Светлана Арефния. Отвечая на вопрос о том, почему первая леди выглядела удрученной, психолог пояснила: "Это не про радость".

Елена Зеленская на инаугурации Владимира Зеленского

Елена Зеленская на инаугурации Владимира Зеленского

"На самом деле, быть первой леди – это большая ответственность, и это может пугать. Могут появиться сомнения: справлюсь ли я, смогу ли я, как я буду в этой роли. Это совершенно другая жизнь. Она привыкла быть в тени, и в "Квартале" никогда не светилась, хотя являлась ведущим сценаристом. Ее выбор, скорее, быть в тени, нежели в публичности. А тут надо быть все время на виду, думать о том, как ты выглядишь, что ты делаешь, как ты жестикулируешь и проявляешь эмоции, что ты одеваешь и так далее. Ты уже находишься под микроскопом", - заметила она.

Новости
Новая главная семья Украины: как выглядят жена и дети Зеленского

По мнению физиогномиста, Елена Зеленская продемонстрировала спектр эмоций от растерянности до гордости. "С одной стороны, она испытывала страх, растерянность, испуг. А с другой, я проследила и нотку гордости в ее лице – "это произошло, я горжусь своим мужем", - сказала психолог.

Елена Зеленская в Верховной Раде

Елена Зеленская в Верховной Раде

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Светлана АрефнияВладимир ЗеленскийЕлена Зеленская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
50
26
Смешно
26
Интересно
2
Печально
20
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Батьки Зеленського теж не сяяли від радості.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
кудря александр
кудря александр
Женщина , как правило более проницательна, поэтому умнее, чем ее мужчина. Она уже знает , чем все вот это окончится.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения