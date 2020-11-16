Воистину, в условиях глобальной финансовой Великой Депрессии, плавно перетекающей в Ковидную Катастрофу, наши ОЧІЛЬНИКИ почти поголовно превращаются в разбойников с большой дороги: именно поэтому Банковая под прикрытием видосиков сп... здила Антиковидный фонд на БОЛЬШИЕ ДОРОГИ, причем стелили в те жуткие по-прежнему дороги преимущественно радиоактивные отвалы стольного града Кривого Рога.

Можно ли было избежать такой вакханалии антиковидной коррупции, превратив президентские выборы в фарс со сдаванием мочи кандидатами? Или нужно ли было превращать мирные переговоры по Донбассу в политический стриптиз с участием пенсиков? Или нужно ли в проекте госбюджета на 2021 год наср*ть на Экономику, направляя дополнительные многомиллиардные бюджетные средства на прогнивший ДУС и разложившихся силовиков?

Впрочем, оставим эти риторические вопросы Истории, которая, конечно, расставит все точки над Истерическими квазирефоомами Зедебилов...

Но было на фоне этого жуткого болота НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ одно светлое пятно: это грамотные и ловкие - умненький спикер Разумков и хитренький первый вице-спикер парламента Стефанчук. Да, не в ту сторону часто-густо фигачил этот энергичный дуэт законодателей своим смехотворным ТУРБО-РЕЖИМОМ, но все же мы все видели, "как они рубили дрова" (что было весьма мило на фоне продолжающихся музыкальных экзерсисов "с роялем")).

И вот оба "КИНДЕР-СЮРПРИЗА" таки слегли с ковидом, пополнив самую многочисленную социальную группу больных Короной. Почему среди наших народных депутатов наибольший процент подхвативших короновирус, как говорится, на душу населения среди всех социальных групп, даже больше, чем у наших многострадальных и заброшенных Государством врачей???

Основных причин две. Во-первых, депутаты 9-го созыва настолько неплохо зарабатывают "в конвертах", что не вылазят из Турции, которую Германия отнесла к "красной" зоне, запретив своим гражданам там отдыхать (и только наш гребано-некомпетентный Минздрав относит Турцию к "зеленой" зоне, думаю, в угоду нашим олигархам-олигофренам, которые избрали "берег турецкий" резиденцией для своих яхт и отелей-санаториев((.

Причина вторая повышенной заболеваемости нардепов банальна: в отличие от Европарламента наш якобы проевропейский парламент ПРОТУПИЛ и так и не перешел на ДИСТАНЦИОННУЮ работу. Более того, вполне сознательно эти "слуги олигархов" так и не приняли полного пакета Законов, которые позволили бы перейти на дистанционку ВСЕМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ (в любой момент можно оспорить в суде все решения Уряду Шмыгаля, которые были приняты во время дистанционных заседаний Кабмина)). То есть вместо "государства в смартфоне" мы опять имеем дулю в кармане...

Скорее всего, дистанционка не устраивает функционеров Верховной Рады потому, что они создали откатами самый дорогой парламент в мире, где бюджетные МИЛЛИАРДНЫЕ средства традиционно списываются "на ремонты" или на кнопки для голосования с отпечатком пальца... депутата-соседа-по-парте:-) Нашим парламентским лидерам, видимо, неведомо, что каждому сенатору в США выделяются средства на 18 помощников-профессоров для ПОЛУГОДИЧНОГО постатейного изучения проекта Госбюджета. Или что в немецком Бундестаге оклад депутата составляет 7700 евро, а весь бюджет Бундестага распределяется по фракциям (имеет, например, правящая партия 350 мест из 700 в однопалатном парламенте, значит, получает в свое распоряжение ровно половину бюджета Бундестага)). У нас же ВСЯ РЕФОРМА парламента свелась к запрету алкоголя в стенах Верховной Рады.

Надеюсь, что сильно преувеличены слухи про то, что нардепы после этого запрета стали налегать на коку, намекают, хоть с трудом, но еще верю, исключительно про злоупотребления колой... Хотя про большинство голосований 8-го и 9-го созыва и не такое еще можно подумать.

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