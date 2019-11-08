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8 ноября • обновлено в 17:13
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"Давление из регионов": в "Слуге народа" объяснили недовольство Гончаруком

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Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук признала, что депутаты президентской фракции выражали недовольство действиями Кабинета министров Алексея Гончарука.

"Конфликта (между "Слугой народа" и правительством. – Ред.) нет. Я представитель Кабмина в парламенте и точно знаю, что конфликта нет. Но недовольство – есть", – рассказала Верещук в эфире программы "Острый вопрос" на ObozTV.

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По ее словам, недовольство нардепов в основном касалось распределения субвенций социально-экономического развития: сначала на 2019-й, а потом и на 2020 год.

"В рамках первого бюджета 2019-го такая субвенция была приостановлена, она не выделялась вовремя. Давление из регионов было сильным. Мэры городов приезжали, прилетали, приходили в Кабмин, обращались к новоизбранным депутатам по мажоритарным округам", – пояснила Верещук.

"Конечно, это давление передавалось на депутатов, а они его экстраполировали на Кабинет министров и на премьера Гончарука. Часто не понимая, что все-таки это не от самого Гончарука зависело. Это было комплексным решением", – уточнила она.

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Депутат подчеркнула, что на данный момент вопрос решен: "проведен аудит, восстановлено финансирование".

Таким образом, добавила Верещук, недовольство тоже пока снято.

"Но оно будет. Я к этому готова и понимаю. И Гончарук готов, и депутаты готовы. Мы все готовы к тому, что будут острые дебаты, важные дискуссии. Но в конечном результате: консенсус как правило, и законопроект – как результат", – заверила политик.

Премьер-министр Алексей Гончарук в Раде

Премьер-министр Алексей Гончарук в Раде

kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября Кабинет министров презентовал обновленный проект бюджета на 2020 год. Во время обсуждения проекта в первом чтении в сентябре депутаты Верховной Рады устроили скандал из-за распределения субвенций местным бюджетам. В итоге Кабмин все-таки предусмотрел субвенцию на социально-экономическое развитие регионов в размере 2 млрд грн.

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Темы
Госбюджет-2020 Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Ирина Верещук Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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