Почему Украина так быстро ввела карантин: премьер дал объяснение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине из-за коронавирус ввели так быстро, чтобы не допустить перегрузки медицинской системы.

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Об этом он сказал во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Второй и не менее важной задачей было – подготовка медсистемы к борьбе с пандемией: обеспечение больниц аппаратами ИВЛ, средствами индивидуальной защиты, а также разработка протоколов лечения и увеличение количества тестов", – пояснил политик.

В то же время он отметил, что даже несмотря на это, нельзя сказать, что сейчас страна на 100 процентов готова к борьбе с пандемией.

"Готовы ли мы сейчас принять 100 тысяч больных? Мой честный ответ таков: мы в десятки раз лучше подготовлены, чем два месяца назад. Свидетельством этому является то, что наша медицинская система не перегружена", – добавил Шмыгаль.

По словам премьера, в ситуации с заболеваемостью COVID-19 Украина движется по сценарию Польши.

"Он гораздо лучше, чем в некоторых других европейских странах. Мы достигаем того плато и пика, о котором говорили", – подчеркнул он.

Однако отметил, что дальнейшие шаги по ослаблению карантинных ограничений будут вводиться в зависимости от количества зараженных и выздоровевших от коронавируса. В частности, правительство планирует переходить к модели адаптивного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса, несмотря на уже начатое смягчение ограничений, продолжат.

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