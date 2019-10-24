Лишь бы "свой"? Назначение Сивохо в СНБО получило еще одно объяснение

Назначение известного шоумена Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО можно расценить как попытку "пристроить всех "своих".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, комментируя громкое назначение Сивохо – теперь комик и тренер "Лиги смеха" будет заниматься вопросами Донбасса в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

"Такие назначения – это либо сумасшедший кадровый голод, либо позиция "нужно пристроить всех, кто был с нами". Судя по всему, политика такая. Лишь бы "свой" и неважно, какое образование", – предположил эксперт.

Тизенгаузен признал, что не владеет информацией о базовом образовании Сивохо (у актера два высших, по специальностям "инженер-металлург" и "экономист-юрисконсульт". – Ред.).

"Но все-таки мне кажется, что Минкульт был бы ему ближе", – отметил он.

"Странное назначение, на мой взгляд. Но давайте не будем судить человека, пока он еще не начал работать. Вдруг он какой-то реальный прорыв организует", – не исключил Тизенгаузен.

При этом, по его мнению, Сивохо потребуется как минимум 4 месяца, чтобы войти в курс дел СНБО.

"Чтобы понять, как работает СНБО, что это вообще за структура и какие у нее функции, уйдет пару месяцев точно. И потом еще пару месяцев ему придется вникать в вертикально-горизонтальную структуру. Есть ли у нас это время? 4 месяца, чтобы обучать? Это же не "слуги народа", которых в Трускавец свозили на неделю и базовым функциям обучили. Здесь все намного серьезнее", – предупредил Тизенгаузен.

Эксперт по управлению репутацией также дал "маленький совет" всем новым чиновникам: "Не стоит фотографировать свои удостоверения и выкладывать их в открытый доступ".

Сергей Сивохо Facebook.com/sivokho

Напомним, 21 октября комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо опубликовал в Facebook фото выданного ему удостоверения – его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, Сивохо имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

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