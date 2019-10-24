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24 октября • обновлено в 09:02
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Лишь бы "свой"? Назначение Сивохо в СНБО получило еще одно объяснение

1.1т Читать материал на украинском

Назначение известного шоумена Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО можно расценить как попытку "пристроить всех "своих".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, комментируя громкое назначение Сивохо – теперь комик и тренер "Лиги смеха" будет заниматься вопросами Донбасса в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

"Такие назначения – это либо сумасшедший кадровый голод, либо позиция "нужно пристроить всех, кто был с нами". Судя по всему, политика такая. Лишь бы "свой" и неважно, какое образование", – предположил эксперт.

Тизенгаузен признал, что не владеет информацией о базовом образовании Сивохо (у актера два высших, по специальностям "инженер-металлург" и "экономист-юрисконсульт". – Ред.).

"Но все-таки мне кажется, что Минкульт был бы ему ближе", – отметил он.

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"Странное назначение, на мой взгляд. Но давайте не будем судить человека, пока он еще не начал работать. Вдруг он какой-то реальный прорыв организует", – не исключил Тизенгаузен.

При этом, по его мнению, Сивохо потребуется как минимум 4 месяца, чтобы войти в курс дел СНБО.

"Чтобы понять, как работает СНБО, что это вообще за структура и какие у нее функции, уйдет пару месяцев точно. И потом еще пару месяцев ему придется вникать в вертикально-горизонтальную структуру. Есть ли у нас это время? 4 месяца, чтобы обучать? Это же не "слуги народа", которых в Трускавец свозили на неделю и базовым функциям обучили. Здесь все намного серьезнее", – предупредил Тизенгаузен.

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Эксперт по управлению репутацией также дал "маленький совет" всем новым чиновникам: "Не стоит фотографировать свои удостоверения и выкладывать их в открытый доступ".

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

Facebook.com/sivokho

Напомним, 21 октября комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо опубликовал в Facebook фото выданного ему удостоверения – его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, Сивохо имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Война на Донбассе
Персоны
Сергей Сивохо Борис Тизенгаузен
Место
Украина
Теги
СНБО Донбасс
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Комментарии на сайте не модерированы
Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Президент КВН Александр Масляков, комментируя резкий поворот в карьере Сивохи, заявил в беседе с журналистом российского издания "Комсомольская правда", что Владимиру Зеленскому нужно набирать политиков, а не "кавээновскую команду". "Да... Знаете, что я могу сказать. Сережа Сивохо очень талантливый человек - актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских. Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл. Ну, я не знаю, честно говоря, я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков. Вот так я бы прокомментировал эту ситуацию" - сказал Масляков.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
секретар РНБО ветеренар, радники коміки оце що може зробити Рада національної безпеки і оборони України з таким персоналом???? шапіто перебралося в керівництво країною.
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