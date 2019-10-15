Минус 7%: почему украинцы перестают верить Зеленскому и что будет дальше

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал. Это первое существенное снижение поддержки политика с начала 2019 года, если верить данным социологических исследований. После 6 месяцев одобрение работы главы государства просело на 7%, и, возможно, продолжит свое падение.

О чем это говорит, какие причины и чего ждет дальше — разбирался OBOZREVATEL.

Этот текст о:

уровне поддержки президента;

причинах его роста и падения;

перспективах в ближайшем будущем.

Что происходит с Зе?

Месяц назад, 18 сентября OBOZREVATEL детально анализировал феномен высокого рейтинга президента. По тем данным, 73% украинцев поддерживали Владимира Зеленского. Около 80% в целом доверяли институту президента.

Феноменальная поддержка, выше, чем у президента России Владимира Путина, который годами поддерживает свой рейтинг с помощью подконтрольных СМИ и других политтехнологических уловок. Для Украины же такая поддержка конкретного человека также феномен (к слову, по данным опроса, церкви доверяли всего 63%).

На тот момент социологи объяснили кредит доверия украинцев власти так:

освобождение пленных;

жесткий стиль управления и перепалки с чиновниками;

сохранение эйфории после президентских и парламентских выборов;

в целом грамотная коммуникация с обществом.

Это неполный, но примерно основной перечень тех “столпов”, на которых держалась всенародная поддержка.

Владимир Зеленский

Правда, за месяц ситуация несколько изменилась. Свои данные за период с 9 по 11 октября опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Положительно к деятельности главы государства относятся 66% украинцев. Нейтральное отношение к Зеленскому выразили 23% респондентов, тогда как 9% украинцев негативно оценили работу президента. Также рухнул рейтинг премьер-министра Алексея Гончарука (с 17 до 10%) и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (с 33 до 27%).

Данные опроса Скриншот

Комментируя результаты опроса, руководитель КМИС Владимир Паниотто заявил, что на снижение поддержки повлияли протесты против “формулы Штайнмайера”.

“Похоже, протесты сказались на поддержке президента Зеленского, и отношение к нему стало ухудшаться. Впрочем, он уверенно занимает первое место по балансу позывного и негативного отношения с очень большим отрывом от всех остальных политиков, которые были в нашем списке”, — подчеркнул социолог.

О причинах падения

Действительно, причин падения рейтинга может быть сразу несколько.

Провал коммуникации после объявления о подписании “формулы Штайнмайера”. Это признал в том числе и президент.

К слову, именно поэтому в команде президента и решили объявить о пресс-марафоне для журналистов, который в итоге продлился более 14 часов.

Отсутствие реальных посадок за коррупционные или иные преступления. За последний месяц было громкое дело лишь с одиозным экс-нардепом Сергеем Пашинским.

Эпопея с рынком земли. Уровень одобрения продажи земли в обществе невелик, об этом говорят в том числе и последние соцопросы. Проще говоря — тема непопулярна, но ее активно продвигает Кабинет министров и фракция “Слуги народа” в Верховной Раде.

Чего ожидать дальше

По словам социолога “Социса” Николая Чуринова, падение доверия к президенту — это временное колебание, и говорить о масштабном падении рейтинга не приходится.

“Это временное явление, посмотрим как дальше будет поступать президент. Думаю, что с ним связывают огромные надежды, и в дальнейшем это будет, может, не исправлено, но как-то скорректировано”, — подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Чуринов.

Его коллега Дмитрий Дмитрук уверен, что нынешний рейтинг президента сохраняется на уровне 70%, уменьшение попросту назвав колебанием. Тем более, опрос проводился еще до 14-часового марафона Зеленского перед журналистами. Правда, в дальнейшем удержать позиции может быть достаточно сложно, учитывая продвижение по темам урегулирования войны на Донбассе, открытия рынка земли, первых платежек за отопление.

“Это острые темы, удержать такой рейтинг, при том, что в обществе относятся к теме неоднозначно, сложно. В любом случае будут потери, чтобы не делал. Консенсуса в обществе нет, поэтому работа по этим вопросам будет вызывать потери”, — сказал Дмитрук.

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При этом какой-то граничной планки падения рейтинга президента социологи не видят. Проще говоря — “случиться может абсолютно все, что угодно”.

Социологи же предполагают, что уровень одобрения навряд упадет за следующую зиму ниже 50%. Офису президента пока удается разделить рейтинги главы государства и его партии "Слуга народа". Ему формируют образ честного политика, который в случае провала работы "своих людей" готов привселюдно это признать и отправить их в отставку.

Не зря многие главы ОГА публично заявляют, что Зеленский дал им время до конца года, а президент неоднократно угрожает Верховной Раде и своей партии перевыборами уже через год.

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