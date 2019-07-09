"Почему он появился?!" Вакарчук жестко обратился к власти из-за Медведчука

Возвращение Виктора Медведчука в украинскую политику — результат деятельности и бездеятельности предыдущей политической власти.

"Каким образом случилось так, что этот человек появился в эпицентре украинской политики, собственно, за предыдущие пять лет?" — спросил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он также обратился к патриотически настроенным представителям тех политических сил, которые были у власти в этот период.

Святослав Вакарчук УНИАН

"У меня просьба к патриотам из других политических сил, которые рассказывают о пророссийском реванше: спросить у тех, кто был у власти все эти пять лет, а почему вообще появился Медведчук и как он имеет возможность что-то делать в этой стране", — заявил лидер партии "Голос".

Вакарчук отметил, что многие важные вещи нужно было сделать, чтобы исключить реванш.

"Речь идет о действенной судебной системе, об отсутствии ручных судов, о том, что правовую оценку всем надо давать вовремя, о том, что Медведчук взялся не из ниоткуда, кто-то дал ему статус переговорщика, позволил консолидировать политическое влияние", — отметил он.

Лидер "Голоса" также призвал не пугать никого реваншем, а объединять усилия. "Мы готовы противостоять любому российскому реваншу. Мы надеемся, что проукраинских конструктивных новых сил будет достаточно, чтобы мы отстояли украинский интерес", — заявил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук рассказал, как собирается изменить Украину после выборов. В свою очередь агентство Reuters предрекло лидеру "Голоса" триумф в политике: он имеет шансы отодвинуть на задний план президента Украины Владимира Зеленского.

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