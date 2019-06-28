"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский встретил День Конституции в кругу своих близких соратников, в частности, главы АП Андрея Богдана и первого помощника Сергея Шефира.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook Андрей Богдан. "Празднуем))) как все люди", - подписал он снимок.

Фото вызвало бурные обсуждения среди интернет-пользователей:

"Шо за чувак третій зліва?"

"А чего не на заправке?"

"Охрану покормили, молодцы"

"Как-то скромно) главное из пластиковой посуды не ешьте)"

"І що ж ви святкуєте? ганебний провал міднародної політики? чи успішну здачу українських інтересів путіну?"

"Разумков вкалывает на округах, а вы празднуете, нечестно"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 28 июля ко Дню Конституции объявил флешмоб, из-за чего подвергся критике в соцсетях.

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