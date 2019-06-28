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"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции

1.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский встретил День Конституции в кругу своих близких соратников, в частности, главы АП Андрея Богдана и первого помощника Сергея Шефира.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook Андрей Богдан. "Празднуем))) как все люди", - подписал он снимок.

"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции
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Фото вызвало бурные обсуждения среди интернет-пользователей:

"Шо за чувак третій зліва?"

"А чего не на заправке?"

"Охрану покормили, молодцы"

"Как-то скромно) главное из пластиковой посуды не ешьте)"

"І що ж ви святкуєте? ганебний провал міднародної політики? чи успішну здачу українських інтересів путіну?"

"Разумков вкалывает на округах, а вы празднуете, нечестно"

"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции
"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции
"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции
"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции
"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 28 июля ко Дню Конституции объявил флешмоб, из-за чего подвергся критике в соцсетях.

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Тема
День Конституции Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Сыграл щеневмерлу буем на рояле?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Вот это презик, не совок галимый, свой чел в любом дворе, и за столом бухнуть не прочь, потом в фонтане поплескаться )))
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