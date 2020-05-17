Вчера, один мой приятель озвучил мне такую мысль:

- Зеленский же сам по себе хороший парень и хочет что-то хорошее сделать. Ведь так?

Я ответил ему, что у меня нет фактов того, что Зеленский участвует в коррупции. Но у меня есть факт того, что он назначил всех тех, кто занимается коррупционными действиями. У меня есть проверенная информация, что он видел видео и получил фактаж от спецслужб, которые доказывают факты коррупции в его окружении. Но он не пошел по пути Ли Куан Ю и не тронул никого из своих замаранных друзей и партнеров по бизнесу.

Я знаю, что он реально хотел закончить войну и реально не понимал, что "просто надо перестать стрелять" не работает. Но это его незнание обошлось Украине в жизни ее сыновей. Потому что пока наши бойцы не отвечали, то их убивали. Именно назначенный им министр обороны свернул все реформы НАТО в ВСУ и фактически сегодня обнуляет ранее достигнутый процесс.

Я не знаю насколько искренним был Зеленский, когда ругал кумовство. Но он назначает на должности некомпетентных людей лишь за то, что они его друзья, бизнес-партнеры, сотрудники "Квартал 95", родственники его окружения. На конкурсах побеждают нужные ОП люди, а не умные и компетентные. А выбранные им Кабмины и премьер-министры вызывают лишь стыд и разочарование, за редким исключением. Когда один премьер рассказывает сказки про 40% ВВП и не может их реализовать, то это вызывает смех. Но когда второй премьер обещает в апреле, что создаст уже в мае 500 000 новых рабочих мест, а потом с трибуны ВР на вопрос о том, где эти рабочие места отвечает "Я не знаю, что вам сказать", то его профессиональные и умственные качества вызывают серьёзные вопросы.

Возможно, что Зеленский и хотел что-то хорошее, но в итоге привел в ВР лжеца и мерзавца Арахамию, насильника Иванисова, любителя заказывать проституток на заседании ВР Яременко и многих других. А еще марионеток олигархов, коррупционеров, аферистов и просто дураков. И сегодня без голосов оппозиции не может принять ни одного закона. Нацарював. И то, как он покрывает Ермака, Тимошенко и всю свою "прислугу" не осталось не замеченным всеми, включая его симпатиков.

Поэтому, может Зеленский и хороший парень, но пока он, разводя кумовство и покрывая коррупционеров, доказывает старый принцип, что хороший парень – не профессия.

Но можно всего этого не замечать и продолжать носить розовые очки. И рассказывать, что ему просто не дают сделать что-то хорошее. И это при том, что у него свои генпрокурор, глава СБУ, свой Кабмин и свой премьер-министр, своя фракция большинства в ВР, свои главы областей и лояльные к нему олигархи.

Похоже, что тут тот случай, когда плохому танцору мешают его яйца. И да, плохой танцор может быть хорошим парнем. Это точно. И об этом он может записать видосик.

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