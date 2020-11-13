Сегодняшний именинник, неповторимый Остап Вишня, почти 100 лет назад написал юмористическую, самокритическую и реалистичную статью "Чухраинцы":

“Мали чухраїнці цілих аж п`ять глибоко національних рис.

Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так:

1. Якби ж знаття.

2. Забув.

3. Спізнивсь.

4. Якось то воно й буде.

5. Я так і знав..”

Вот и сейчас читая решение ЦИК об избрании городскими головами, депутатами местных советов третью граждан (две трети на выборы не пришли) Лозинского, Каськива, Кернеса ... коррупционеров, негодяев, детей депутатов и застройщиков, жен городских голов, министров и других можновладцев..переконуюсь, что наш Остап Вишня описал действительно много правдивых черт характера родного украинского народа.

Равнодушие большинства граждан и безнаказанность и безответственность власть имущих – вот основные причины бедности и коррупционности современной матери-Украины.

Итак, помним нашу историю и должны наконец научиться

Не повторять исторические ошибки!

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