Поближе к Путину: партия Фукса и Хомутынника нашла себе новых союзников

Партия "Доверяй делам" мэра Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса и городского главы Одессы Геннадия Труханова нашла себе союзников.
Как сообщают источники OBOZREVATEL, она намерена объединиться с "Оппозиционным блоком" Сергея Левочкина и Виктора Медведчука.
Напомним, что "партию двух Ген" финансируют путинский олигарх Павел Фукс и народный депутат Украины от "Відродження" Виталий Хомутынник. По данным информаторов, обе политические силы уже обсудили перспективы сотрудничества и варианты усиления слабых позиций. В частности, согласованы вопросы, связанные с мажоритарными округами.
Кернес и Труханов
Учитывая, что Медведчук является кумом президента России Владимира Путина, партия "Доверяй делам" получит необходимые ей пророссийские связи. А участие в ней российского миллиардера Фукса только усилит эти позиции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее информацию о том, что Фукс и Хомутынник финансируют "Доверяй делам", подтвердил олигарх Игорь Коломойский.
В политсилу одиозных мэров Харькова и Одессы должны войти 50 нардепов из четырех партий.
Известно, что "Доверяй делам" будет ориентирована на электорат южных и восточных областей Украины.
Напомним, что путинский олигарх Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.
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