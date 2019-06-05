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Поближе к Путину: партия Фукса и Хомутынника нашла себе новых союзников

1.2тЧитать материал на украинском

Партия "Доверяй делам" мэра Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса и городского главы Одессы Геннадия Труханова нашла себе союзников.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, она намерена объединиться с "Оппозиционным блоком" Сергея Левочкина и Виктора Медведчука.

Напомним, что "партию двух Ген" финансируют путинский олигарх Павел Фукс и народный депутат Украины от "Відродження" Виталий Хомутынник. По данным информаторов, обе политические силы уже обсудили перспективы сотрудничества и варианты усиления слабых позиций. В частности, согласованы вопросы, связанные с мажоритарными округами.

Кернес и Труханов

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Учитывая, что Медведчук является кумом президента России Владимира Путина, партия "Доверяй делам" получит необходимые ей пророссийские связи. А участие в ней российского миллиардера Фукса только усилит эти позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Геннадий КернесГеннадий ТрухановПавел ФуксВиталий Хомутынник
Место
Украина
Тег
Партия "Доверяй делам"
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