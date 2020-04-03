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4 апреля • обновлено в 01:33
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Победивший коронавирус "слуга народа" рассказал, как его лечили

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Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, который одолел коронавирус, рассказал о своем лечении.

В Facebook политик отметил, что попал в больницу в тяжелом состоянии, однако вскоре его выпишут из больницы. Тест, сделанный 3 апреля, показал отсутствие болезни.

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"Совет не от профессионального доктора, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы – сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях", – написал Горбенко.

"Лечили: "Плаквенил": 10 дней, 2 таблетки в день. "Азицин": 1 таблетка в день. "Амброксол": 3 таблетки в день. "Лоратадин": 1 таблетка на ночь. Антибиотик "Меронем": 3 раза в день внутривенно. Ингаляции – "Лаферобион". Температуру сбивать – "Парацетамол", – рассказал нардеп.

Внимание, самолечение вредит Вашему здоровью. Назначать курс лечения могут только врачи!

Руслан Горбенко

Руслан Горбенко

facebook.com/ruslan.gorbenko

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко сдал два теста на коронавирус. Один из них показал отрицательный результат, а другой – положительный. 23 марта он сдал третий тест.

Вечером того же дня замглавы фракции "Слуга народа" подтвердила COVID-19 у Горбенко.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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