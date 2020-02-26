Победителя конкурса на главу ГППС назначили заместителем Милованова – СМИ

Кабинет министров назначил третьего заместителя министра экономики Тимофея Милованова по вопросам аграрной политики. Им стал победитель конкурса на замещение должности главы Госпродпотребслужбы Сергей Глущенко. Об этом, ссылаясь на собственные источники в правительстве, сообщает издание AgroPolit.

Таким образом, у Милованова будет три аграрных заместителя: Сергей Глущенко, Тарас Высоцкий и Юлия Свириденко.

"Назначение уже завизировал министр экономики Тимофей Милованов. Сергей Глущенко займет должность, которую ранее занимала Инна Метелева. Его основные полномочия - координировать работу Госпродпотребслужбы, чем сейчас занимается Тарас Высоцкий", - цитирует издание слова своего источника.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпопея с определением на конкурсной основе нового главы Госпродпотребслужбы тянется с ноября 2019 года. Сначала Кабинет министров по непонятным причинам продлил сроки приема документов от претендентов на участие в конкурсе уже после завершения ранее определенных сроков. Всего был зарегистрирован 21 кандидат. До этапа собеседования с министром Миловановым дошли пятеро из них, в том числе, бывший глава этого учреждения Сергей Глущенко и предприниматель Геннадий Супиханов, которого связывали с владельцем одного из крупнейших агрохолдингов Украины.

По результатам собеседования Милованов рекомендовал Кабинету министров утвердить победителем конкурса Сергея Глущенко. Однако соответствующий вопрос несколько раз исчезал с повестки дня заседаний Кабмина.

19 февраля правительство утвердило на должность первого заместителя ГППС руководителя "Научно-исследовательского института строительного производства" и главного консультанта Института законодательства Верховной Рады Украины Владиславу Хижняк. Судьба же конкурса на должность главы Госпродпотребслужбы зависла в воздухе. По информации AgroPolit сейчас рассматривается вариант с повторным проведением конкурса на определение нового главы этого учреждения. Пока же Госпродпотребслужба уже несколько месяцев работает без руководителя.

Вместе с тем, по информации, полученной OBOZREVATEL из собственных источников, сегодня, 26 февраля, в Госпродпотребслужбе и в подчиненном ей Научно-исследовательском институте по лабораторно-исследовательской диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе прошли обыски. По информации нашего источника, с обысками пришли, вероятно, сотрудники ДФС. Они якобы изъяли тендерную документацию Госпродпотребслужбы за 2018-2019 годы. Что стало причиной обысков, пока неизвестно.

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