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26 февраля • обновлено в 18:19
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Победителя конкурса на главу ГППС назначили заместителем Милованова – СМИ

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Кабинет министров назначил третьего заместителя министра экономики Тимофея Милованова по вопросам аграрной политики. Им стал победитель конкурса на замещение должности главы Госпродпотребслужбы Сергей Глущенко. Об этом, ссылаясь на собственные источники в правительстве, сообщает издание AgroPolit.

Таким образом, у Милованова будет три аграрных заместителя: Сергей Глущенко, Тарас Высоцкий и Юлия Свириденко.

"Назначение уже завизировал министр экономики Тимофей Милованов. Сергей Глущенко займет должность, которую ранее занимала Инна Метелева. Его основные полномочия - координировать работу Госпродпотребслужбы, чем сейчас занимается Тарас Высоцкий", - цитирует издание слова своего источника.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпопея с определением на конкурсной основе нового главы Госпродпотребслужбы тянется с ноября 2019 года. Сначала Кабинет министров по непонятным причинам продлил сроки приема документов от претендентов на участие в конкурсе уже после завершения ранее определенных сроков. Всего был зарегистрирован 21 кандидат. До этапа собеседования с министром Миловановым дошли пятеро из них, в том числе, бывший глава этого учреждения Сергей Глущенко и предприниматель Геннадий Супиханов, которого связывали с владельцем одного из крупнейших агрохолдингов Украины.

По результатам собеседования Милованов рекомендовал Кабинету министров утвердить победителем конкурса Сергея Глущенко. Однако соответствующий вопрос несколько раз исчезал с повестки дня заседаний Кабмина.

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Госпотребслужба получила первого зама руководителя: что известно

19 февраля правительство утвердило на должность первого заместителя ГППС руководителя "Научно-исследовательского института строительного производства" и главного консультанта Института законодательства Верховной Рады Украины Владиславу Хижняк. Судьба же конкурса на должность главы Госпродпотребслужбы зависла в воздухе. По информации AgroPolit сейчас рассматривается вариант с повторным проведением конкурса на определение нового главы этого учреждения. Пока же Госпродпотребслужба уже несколько месяцев работает без руководителя.

Вместе с тем, по информации, полученной OBOZREVATEL из собственных источников, сегодня, 26 февраля, в Госпродпотребслужбе и в подчиненном ей Научно-исследовательском институте по лабораторно-исследовательской диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе прошли обыски. По информации нашего источника, с обысками пришли, вероятно, сотрудники ДФС. Они якобы изъяли тендерную документацию Госпродпотребслужбы за 2018-2019 годы. Что стало причиной обысков, пока неизвестно.

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Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство экономического развития и торговли Украины Госпотребслужба Государственная фискальная служба Украины
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