"Победим, когда возьмем Москву": Корчинский призвал к большой войне с Россией

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории.

По его словам, страна должна готовиться к такому решительному шагу, поскольку возможности для него могут возникнуть в любой момент. Своим мнением националист поделился в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Понятно, что сейчас мы боимся полномасштабной войны с Россией. Потому что наш народ слабый и потому что у нас много людей говорят, что не нужно. Но, во-первых, будет время, когда нация встанет на ноги и будет способна выставить не несколько тысяч добровольцев, а несколько миллионов. И, во-вторых, все течет и все меняется. Сегодня Россия все еще сильна. А завтра она будет слаба", — сказал Корчинский.

Падение Москвы moderata.ru

Новости Корчинский призвал ветеранов СССР покаяться перед УПА

Он подчеркнул, что только в ХХ веке страна-агрессор пережила пять периодов, во время которых была на грани распада: 1905, 1917, 1941, 1991 и 1993 годы. В добавок к этому ее могущество подкашивали и более мелкие кризисы. Все это в совокупности лишало Россию возможности вести внешнюю политику и контролировать свои территории, подчеркивает лидер "Братства".

"Значит, эта структура нестабильна. Там время от времени происходят какие-то кризисы. Когда мы дождемся следующего кризиса, я не знаю когда он будет — может быть завтра, может быть через пять лет, когда бы она ни был, мы должны будем ударить. И в этот момент мы должны быть в мобилизации и в готовности", — считает Корчинский.

Он также выразил уверенность в том, что во время этого противостояния агрессору Украина будет вести боевые действия в Крыму и в любом случае вернет себе все временно оккупированные территории.

Подытоживая, Корчинский добавил, что останавливаться на этом не стоит, поскольку наша страна должна стремиться к полному уничтожению противника для своей же безопасности.

Дмитрий Корчинский Скриншот видео

Новости Корчинский назвал условие для украинских диверсий в Москве

"Нужно понимать такую ​​вещь: мы не сможем победить просто через отвоевание Крыма и Донбасса. Мы победим тогда, когда возьмем Москву. В 1993 году, когда танки стреляли по Белому дому в Москве, мы сделали огромную ошибку. Всем нужно было ехать туда и помогать там разгораться этому конфликту. Мы туда не поехали и смотрели по телевизору. И теперь война у нас. А война должна быть у них. И мы туда должны это принести. Когда что-то там сломается, любой кризис, бунт, мы все должны ехать туда и помогать им разваливать Российскую Федерацию. Пока она существует, мы в опасности", — резюмировал лидер "Братства".

Как сообщал OBOZREVATEL, Корчинский заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем. По его мнению, другого варианта освобождения этих территорий просто не существует.

Ранее националист выступил со скандальным заявлением, призвав сделать из Крымского моста виселицу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!