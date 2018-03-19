Победа Путина: Забужко призвала готовиться к развалу России

Так называемые выборы президента России интересны Украине только в том ключе, что очередная "победа" Владимира Путина приблизила неминуемый крах России.

Об этом заявила писательница Оксана Забужко, указав, что в мире происходит множество гораздо более важных событий, чем "выборы в России".

С одной стороны, говорит она в комментарии РБК-Украина, украинцы говорят, что с победой Путина практически ничего не изменится, но на самом деле это не так.

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"Но вспомните: за последние четыре года столько всего изменилось! Даже за последний год, даже за последний месяц. И пока мы с вами обсуждаем выборы в России, в мире прямо сейчас, в эти часы, происходят гораздо более важные события. На наших глазах творится много поворотных сюжетов", - отметила Забужко.

По ее словам, события в России так или иначе должны оцениваться украинцами с позиции того, что рано или поздно РФ развалится.

"Давайте исходить из очень простого тезиса. Нашим непосредственным интересом является победа над Россией. Все, что происходит там, должно оцениваться нами с позиций приближения краха этого государства и нашей готовности к этому краху", - подчеркнула писательница.

Как писал "Обозреватель", 18 марта в России состоялись выборы президента. Согласно последним данным ЦИК по итогам подсчета 99,84% голосов, Владимир Путин набрал 76,66% голосов.