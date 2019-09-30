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30 сентября • обновлено в 17:30
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Победа Кличко под вопросом: опрос показал фаворитов гонки на выборах мэра Киева

2.3т Читать материал на украинском

Общее состояние Киева за время пребывания на посту мэра Виталия Кличко ухудшилось, что и повлияло на высокий запрос киевлян к обновлению власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Seetarget. Согласно опросу, два основных кандидата – Виталий Кличко и Александр Ткаченко – имеют небольшой разрыв в пределах социологической погрешности.

При условии, что выборы проводились бы в ближайшее воскресенье, 20,7% респондентов, которые готовы прийти голосовать и определились с выбором, заявили, что поддержали бы действующего мэра Виталия Кличко. 18,6% опрошенных готовы поддержать народного депутата (фракция "Слуга народа") Александра Ткаченко, а еще 12,4% - нардепа (фракция "Голос"), музыканта Святослава Вакарчука.

Александр Ткаченко и Виталий Кличко

Александр Ткаченко и Виталий Кличко

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Согласно опросу компании, небольшой отрыв между Кличко и Ткаченко ставит под сомнение победу Виталия Кличко во втором туре. Кличко имеет шанс на победу в случае если среди его соперников будут Гордон или Вакарчук, но проигрывает Александру Ткаченко, который набирает 36,8% поддержки киевлян. Кличко – только 34,4%.

Политолог Владимир Фесенко, который принимал участие в презентации исследований Seetarget отметил, что у киевлян наблюдается разочарование в Кличко, как в мэре.

"Есть такое специфический феномен мягкого разочарования в Виталии Кличко как в мэре. Пусть и не такое катастрофическое, как это было по отношению к президенту Порошенко, но оно есть. У киевлян есть запрос на обновление, которое ассоциируется с президентом Зеленским, а политическая сила Кличко уже выпала из внимания избирателей", – отметил Фесенко.

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Если бы выборы в Киевский городской совет проводились в ближайшее воскресенье, 53,8% опрошенных (среди тех, кто имеет намерение голосовать и определился с выбором) заявили о поддержке партии "Слуга народа", еще 9,9% готовы голосовать за "Европейскую солидарность", а 7,1% – за партию "Голос".

Партия Кличко "Удар" не входит в тройку лидеров, что ставит под сомнение ее попадание в Киевсовет в случае досрочных выборов.

Основной проблемой, которая мешает местной власти решать проблемы киевлян, 32,7% респонденты видят коррупцию, а 28,3% убеждены, что виной тому некомпетентность чиновников.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября 2019 года компанией Seetarget методом личных интервью (face-to-face). Социологическое исследование репрезентативно по полу, возрасту и районом проживания. Выборка составила 1207 респондентов. Погрешность – не более 2,9%.

Данные исследований были представлены на пресс-конференции "Постизбирательные ориентации киевлян: доверие, рейтинги, ожидания", в которой принимали участие: кандидат социологических наук, директор компании Seetarget Алексей Боровский; политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; социолог, заместитель директора Seetarget Николай Бондаренко; политический психолог Спартак Суббота.

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Персоны
Виталий Кличко Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Надо было больше стеклянных мостов строить. А на счёт ухудшилось - состояние всех населенных пунктов ухудшилось и страны в целом и ухудшается все 30 лет.
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филипп филипыч
филипп филипыч
киевляне уже привыкли быть немытыми. зачем что то менять?)
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