Победа "Батьківщини" в суде открывает путь к быстрому снижению тарифов для людей

Новый президент должен учесть решение Шестого апелляционного суда о признании постановлений предыдущей власти относительно повышения цен на газ незаконными и наложить на них вето. Это позволит, наконец, снизить тарифы для населения.

Об этом лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны парламента, сообщает пресс-служба политсилы.

По ее словам, это уже вторая инстанция, которая признала постановления незаконными. Она напомнила, что когда раньше Окружной административный суд принял решение, что постановление не могло повышать цену на газ, судью Евгения Аблова отстранили от должности.

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

А теперь уже и апелляционный суд признал постановления необоснованными, потому сейчас все граждане имеют право обжаловать незаконность установления им тарифов, отметила Тимошенко.

"После решения суда каждый получил право принять возмещение за то, что у людей незаконно снимали деньги", – сказала лидер партии "Батьківщина".

Постановление Пресс-служба "Батьківщини"

По ее словам, стало очевидным, что пять лет над людьми жестоко издевались, забирая миллиарды на офшорные счета.

"Когда в Украине будет переформатирована власть, то за незаконное принятие решений о повышении цены на газ виновные должны отвечать по Уголовному кодексу перед народом Украины. Справедливость есть, и за нее стоит бороться", – подытожила она.

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