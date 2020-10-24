Победа Байдена на выборах в США более выгодна для Украины, – Климкин

Победа на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена якобы более выгодна для Украины, чем переизбрание представителя республиканцев Дональда Трампа.

Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 24 октября.

"Байден даст больше позитивного драйвера Украине, так как у Трампа сформировалось отношение к Украине как к коррупционной реальности, и я думаю, что это отношение не изменится", – считает дипломат.

Он уверен, что для Байдена "реформы в Украине важны как для политика" и "при демократической администрации у нас появятся новые возможности".

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о последнем раунде предвыборных дебатов между действующим президентом страны Дональдом Трампом и его конкурентом от Демократической партии Джо Байденом, которые состоялись 23 октября.